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Екатеринбург наградили за заслуги в образовании

Екатеринбург наградили за заслуги в образовании
Иллюстрация: ЕАН

На форуме Финансового университета при правительстве РФ «Экономические бои без правил: рецепты победы» город наградили за заслуги в развитии прогрессивного образования.

#ШКОЛА#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Финансовый университет при правительстве РФ наградил Екатеринбург за успешное развитие системы образования. Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Международного форума Финансового университета «Экономические бои без правил: рецепты победы», награду получил мэр города Алексей Орлов.

Екатеринбург наградили в номинации «За прогресс в образовании». В качестве примера передовой современной школы глава города привел гимназию № 13.

Сегодня мы отказываемся от устарелых типовых проектов школ и построили первый пилотный вариант современной школы. Этот проект уже с трудом можно назвать школой — это скорее образовательный центр компетенций, который включает в себя детский сад, среднюю школу, множество спортивных помещений и пространства для креативного творчества, — рассказал Орлов на церемонии.

С 2012 г. в Екатеринбурге появилось 25 тыс. мест в детских садах за счет строительства новых учреждений и капремонта уже существующих, в городе появилось 20 новых школ, еще в 13 учреждениях прошел капремонт.

Ранее, напомним, стало известно, что в центре Екатеринбурга скоро появится новый кампус горного университета. Также  до конца 2022 г. университет рассчитывает завершить большую часть работ по ремонту двух общежитий.

Также DK.RU писал ранее, что студенты УрФУ займутся разработкой инженерных проектов для КамАЗа. 

Автор: Александра Клименко
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