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Идите с «Миром»: платежная система потерпела крах в странах-партнерах

Идите с «Миром»: платежная система потерпела крах в странах-партнерах
Иллюстрация: МИР

Аналитики считают сложившуюся ситуацию «крахом» системы «Мир»: банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций США. В Банке России были удивлены отказом «дружественных» государств.

#НОВОСТИ

Как сообщает агенство Bloomberg, в шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система «Мир», банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США. Собеседники Bloomberg отметили, что в Банке России были удивлены отказом «дружественных» государств от сотрудничества с «Миром». Сейчас, по данным агентства, ЦБ ищет другую альтернативу. Как рассказал президент российской Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов, аналитики считают сложившуюся ситуацию «крахом» и провалом попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard:

Опасения по поводу вторичных санкций перевешивают интерес к комиссионным доходам. В сложившихся обстоятельствах россияне вынуждены использовать частичные решения за рубежом, поскольку им стал недоступен как «Мир», так и зарубежные платежные системы.

Как ранее рассказывал DK.RU, обслуживать операции через «Мир» прекратили банки в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме. С 21 ноября банк Шри-Ланки хотел начать выдавать россиянам дебетовые карты Visa и MasterCard. Предполагалось, что оформлять их будут Народный банк Шри-Ланки (НБШЛ) и российский Национальный инвестиционно-промышленный банк (НИПБ). Инструкцию по оформлению карт опубликовало посольство Шри-Ланки в РФ. Но Шри-Ланка отказалась от работы с «Миром» на стадии переговоров из-за риска попадания под вторичные санкции США.

Автор: Андрей Широков
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