«Бюджет — самый сложный за последние годы»: Госдума приняла бюджет РФ на 3 года

Бюджет отличается от предыдущего своей направленностью на военные расходы и тем, что страна будет жить в условиях дефицита. Дополнительные доходы пойдут на здравоохранение.

Госдума планирует снизить дефицит бюджета с 2 до 0,7% ВВП, об этом в четверг, 24 ноября, сообщается на сайте Госдумы. В Думе утвердили федеральный бюджет России на 2023–2025 гг., соответствующий закон сегодня был принят в третьем чтении. Согласно ему, доходы бюджета России на 2023 год уложатся в 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), а расходы — 29,056 трлн (19,4% ВВП). В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 г. дефицит составит 2% ВВП, в 2024 г. — 1,4% ВВП, в 2025 г. — 0,7% ВВП. При этом в 2024 г. доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн руб., в 2025-м — до 27,98 трлн, а расходы — до 29,43 трлн и 29,24 трлн руб. соответственно.

«Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2023 г. в 149,949 трлн руб. , в 2024 г. — 159,714 трлн, в 2025 г. — 170,598 трлн и уровня инфляции не выше 5,5% в 2023 г. и 4% — в 2024–2025 гг.», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин:

Этот бюджет — самый сложный за последние годы: санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно надежность. Если в бюджет поступят дополнительные доходы, Государственная дума рекомендует правительству профинансировать ряд социально значимых направлений: капитальные вложения в объекты здравоохранения, коммунальной инфраструктуры, социальные объекты в регионах.

Во втором чтении проект бюджета Госдума приняла 22 ноября. По словам главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, к проекту бюджета было подано 750 поправок, из них принято 605. Общий объем перераспределяемых средств, в том числе зарезервированных, составил порядка 2 трлн руб.

Проект федерального бюджета этого года отличается от предыдущего своей направленностью на военные расходы и тем, что страна будет жить в условиях дефицитного бюджета. Сейчас экономика будет больше ориентирована на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью, а именно обрабатывающую промышленность и высокотехнологичные услуги. Дополнительные доходы бюджета, если они поступят в казну, Госдума предлагает направить на капитальные вложения в объекты здравоохранения, коммунальной инфраструктуры и социальные объекты в регионах.

В Законодательном собрании Свердловской области также проходят согласительные комиссии, рассматриваются возможные поправки в региональный бюджет на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. Администрация Екатеринбурга обратилась с просьбой поддержать семь проектов, на их финансирование нужен почти 1 млрд руб. , рассказывал DK.RU.