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Ураласбест вернул 12 мобилизованных сотрудников. На очереди — ВСМПО-Ависма

Ураласбест вернул 12 мобилизованных сотрудников. На очереди — ВСМПО-Ависма
Иллюстрация: freepik.com

Ранее стало известно, что по ошибке призвали 31 забронированного сотрудника Ураласбеста. С ВСМПО-Ависма призвали 27 специалистов — их также обещали вернуть на предприятие.

#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Сразу двум уральским предприятиям удалось вернуть на рабочие места критически важных сотрудников, которые были мобилизованы по ошибке. Как ранее писал DK.RU, депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос на имя начальника генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова с просьбой принять срочные меры для отзыва с военной службы сотрудников Ураласбеста и ВСМПО-Ависма.

Как сообщил Максим Иванов в своем телеграмм-канале, после получения письма из военного ведомства областная призывная комиссия отменила мобилизацию 27 сотрудников ВСМПО-Ависма, которые были призваны, несмотря на бронь.

Также не могу не отметить активные и настойчивые действия самого предприятия, направленные на возврат своих забронированных сотрудников. Ожидаю, что в ближайшее время специалисты вернутся домой и возобновят работу на одном из стратегических предприятий Урала, — написал депутат.

Ранее стало известно, что на свои рабочие места стали возвращаться забронированные сотрудники Ураласбеста. В настоящий момент из зоны военной спецоперации вернулись 12 специалистов, 11 из них уже приступили к работе. Еще 19 сотрудников комбината пока остаются в зоне СВО. 

Мобилизация, напомним, проходила в России с 21 сентября по 28 октября. За это время для участия в специальной военной операции было призвано более 300 тыс. человек. В Свердловской области планировали призвать 9,7 тыс. запасников.

Ранее DK.RU писал, что бронь от частичной мобилизации для сотрудников в Екатеринбурге выбивают более 500 компаний. Как заявил глава города Алексей Орлов, соответствующий список предоставлен губернатору для дальнейшей отправки в Минобороны. Со списками также ознакомились в призывных комиссиях

Автор: Елизавета Порошина
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