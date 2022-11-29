Поезд Деда Мороза прибывает в Екатеринбург

Праздничный поезд сделает длительные остановки в пяти уральских городах, на перроне рады видеть всех желающих. По билетам можно будет посетить и сам необычный состав. Расписание поезда Деда Мороза.

Дед Мороз из Великого Устюга продолжает путешествие по России на поезде РЖД. Сегодня, 29 ноября, состав прибыл на Свердловскую железную дорогу, в течение недели он сделает остановки в пяти городах региона:

28 ноября Тюмень с 15:40 до 20:40;

29 ноября Каменск-Уральский с 9:00 до 12:00;

1 декабря Екатеринбург с 13:00 до 20:35 ;

2 декабря Кунгур с 8:10 до 9:10 ;

2 декабря Пермь-2 с 13:15 до 19:00.

На перроне в каждом городе юных гостей и их родителей ждет развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочной команды. Прийти на встречу поезда и окунуться в атмосферу зимней сказки могут все желающие.

В составе празднично оформленной передвижной резиденции Деда Мороза – 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т.д. Во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

В городах, где поезд остановится надолго, можно посетить резиденцию, для этого нужно заранее купить билет, в котором будет указано время для посещения.

Поезд Деда Мороза — совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Маршрут проходит через 130 больших и малых населенных пунктов на БАМе, Транссибе, в Центральной России и на Севере. Всего поезд проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км.

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