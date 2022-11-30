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Михаил Волков сохранил свой пост в правительстве Свердловской области

Михаил Волков
Михаил Волков. Иллюстрация: ЕАН

Он работает в областном правительстве с 2016 г. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Михаила Волкова на пост министра строительства и развития инфраструктуры 29 ноября.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Михаил Волков родился в Свердловске, окончил Свердловский архитектурный институт. Когда он возглавил министерство строительства и развития инфраструктуры, Свердловская область закрепилась в десятке регионов-лидеров по объему ввода жилья в стране.  

В департаменте информационной политики отмечают, что министерство под руководством Михаила Волкова успешно выполняло поручение губернатора по решению проблемы обманутых дольщиков. В регионе была создана межведомственная координационная комиссия, которая помогла найти решение по самым сложным и крупным объектам. В их числе ЖК «Первый Николаевский», «Кольцовский дворик», «Новый Уктус», «Гаринский» и другие. Был разработан специальный механизм помощи людям, пострадавшим от мошеннических схем с жильем и формально не являющимся дольщиками. За четыре года помощь получили более пяти тысяч человек, вложивших деньги в строительство 52 домов.

Области удалось достичь хороших результатов в расселении аварийного жилья: в новые дома уже переехали 4750 семей. В рамках региональной программы построено 26 многоквартирных домов в 21 муниципалитете, сейчас строится еще одиннадцать.

Напомним, что правительство Свердловской области сложило полномочия 19 сентября, после вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора по итогам выборов. По решению главы региона члены кабинета министров продолжили работу в статусе исполняющих обязанности.

3 ноября стали известны имена новых руководителей министерства по управлению государственным имуществом, министерства природных ресурсов и экологии и министерства физической культуры и спорта региона. 

Ранее DK.RU писал, что губернатор Евгений Куйвашев определился с кандидатурами руководителей 9 из 18 министерств правительства Свердловской области. Семеро уже назначенных министров работали в прошлом составе кабмина.

Автор: Виктория Говорковская
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