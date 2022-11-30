Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.11
60,75
63,30
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Паркинги и кладовые в «Парке Столиц» стали доступнее

Паркинги и кладовые в «Парке Столиц» стали доступнее
Иллюстрация: Предоставлено «Атлас Девелопмент»

Застройщик запустил специальную программу рассрочки на объекты в домах «Токио» и «Гонконг». Первоначальный взнос при покупке машиноместа составит 10%, при покупке кладовой — 25%.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#АТЛАС ДЕВЕЛОПМЕНТ#ПАРК СТОЛИЦ#НОВОСТИ

Застройщик «Атлас Девелопмент» предложил новоселам экосистемы «Парк Столиц» приобрести место в паркинге или кладовую по специальной программе: часть стоимости необходимо оплатить сразу, остальную сумму — внести до 31 июня 2023 г.

Спецпредложение по рассрочке распространяется на объекты в третьей очереди «Парка Столиц» — в домах «Токио» и «Гонконг». Как рассказали в пресс-службе компании-застройщика,  первоначальный взнос при покупке машиноместа составит 10%, в случае приобретения кладовой — 25%.

При покупке машиноместа за 1,15 млн руб., расчет может производиться следующим образом:

  • Первоначальный взнос — 115 000 руб.
  • Платежи за 7 месяцев — 70 000 руб.
  • Остаток, который необходимо внести до 31 июня 2023 — 965 000 руб.

При покупке кладовой за 350 тыс. руб., расчет может производиться так:

  • Первоначальный взнос — 87 500 руб.
  • Платежи за 7 месяцев — 35 000 руб.
  • Остаток, который необходимо внести до 31 июня 2023 — 227 500 руб.

Подробности и условия программ рассрочки можно узнать в отделе продаж.

Напомним, «Парк Столиц» — это современный квартал, который находится на пересечении ул. Московской и Щорса, в новом центре города. Ранее DK.RU подробно рассказывал о жилой экосистеме «Парк Столиц». Как объясняла коммерческий директор компании Анастасия Стройкова, которая курирует реализацию этого проекта, жилая экосистема состоит из семи элементов: это концептуальная архитектура, инфраструктура «all-in-one», здоровый образ жизни, двор для всех, «Умный дом», сервис для людей и безопасность.

В пешеходной галерее резидентов ждут магазины, кафе, рестораны, салоны красоты. Обслуживание дома берет на себя сервисная служба «AtlasService», предоставляющая услуги клининга и администратора внутри комплекса, технических специалистов и многое другое. А безопасность на территории комплекса обеспечивают закрытый периметр, внутреннее и наружное видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, а также служба охраны.

Отдел продаж:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;
+7 (343) 286-88-86

Реклама atlasgroup.su

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Здесь я полюбила даже те предметы, которые не признавала в другой школе»«Здесь я полюбила даже те предметы, которые не признавала в другой школе»
  • Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВОЭкс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВО
  • В Екатеринбурге отдадут под КРТ промзону напротив мусульманского кладбищаВ Екатеринбурге отдадут под КРТ промзону напротив мусульманского кладбища
  • «Обжаловать бессмысленно»: как Евгений Ройзман стал иноагентом«Обжаловать бессмысленно»: как Евгений Ройзман стал иноагентом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.