Паркинги и кладовые в «Парке Столиц» стали доступнее

Застройщик запустил специальную программу рассрочки на объекты в домах «Токио» и «Гонконг». Первоначальный взнос при покупке машиноместа составит 10%, при покупке кладовой — 25%.

Застройщик «Атлас Девелопмент» предложил новоселам экосистемы «Парк Столиц» приобрести место в паркинге или кладовую по специальной программе: часть стоимости необходимо оплатить сразу, остальную сумму — внести до 31 июня 2023 г.

Спецпредложение по рассрочке распространяется на объекты в третьей очереди «Парка Столиц» — в домах «Токио» и «Гонконг». Как рассказали в пресс-службе компании-застройщика, первоначальный взнос при покупке машиноместа составит 10%, в случае приобретения кладовой — 25%.

При покупке машиноместа за 1,15 млн руб., расчет может производиться следующим образом:

Первоначальный взнос — 115 000 руб.

Платежи за 7 месяцев — 70 000 руб.

Остаток, который необходимо внести до 31 июня 2023 — 965 000 руб.

При покупке кладовой за 350 тыс. руб., расчет может производиться так:

Первоначальный взнос — 87 500 руб.

Платежи за 7 месяцев — 35 000 руб.

Остаток, который необходимо внести до 31 июня 2023 — 227 500 руб.

Подробности и условия программ рассрочки можно узнать в отделе продаж.

Напомним, «Парк Столиц» — это современный квартал, который находится на пересечении ул. Московской и Щорса, в новом центре города. Ранее DK.RU подробно рассказывал о жилой экосистеме «Парк Столиц». Как объясняла коммерческий директор компании Анастасия Стройкова, которая курирует реализацию этого проекта, жилая экосистема состоит из семи элементов: это концептуальная архитектура, инфраструктура «all-in-one», здоровый образ жизни, двор для всех, «Умный дом», сервис для людей и безопасность.

В пешеходной галерее резидентов ждут магазины, кафе, рестораны, салоны красоты. Обслуживание дома берет на себя сервисная служба «AtlasService», предоставляющая услуги клининга и администратора внутри комплекса, технических специалистов и многое другое. А безопасность на территории комплекса обеспечивают закрытый периметр, внутреннее и наружное видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, а также служба охраны.

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