МИД России: «Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном»

Реальный диалог возможен только после «дозревания США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах» и готовности уважать интересы России, считают в МИД.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перенос консультаций по двустороннему Договору между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов ядерных вооружений, заявил, что у Москвы не было выбора, поскольку США не хотели считаться с приоритетами РФ. Об этом сообщают Известия. Проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков:

В принципиальном плане Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном. Однако реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо «дозревание» США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши «красные линии» в области безопасности.

Напомним, в январе 2021 г. Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий на пять лет — до 5 февраля 2026 г. Ситуация изменилась после начала СВО. В августе Москва вывела свои объекты из-под инспекций США, поскольку Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в США. В начале ноября 2022 г. Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры о ДСНВ.

Накануне 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре её председатель Чаба Кёрёши дал интервью ТАСС, в котором заявил, что в этом году мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 г. максимально приблизился к угрозе войны с применением ядерного оружия. По его словам, нынешнее положение дел является «очень-очень серьезным предупреждением» для государств-членов НАТО и в целом — для всех стран мира, сообщил DK.RU. «Мир впервые за 60 лет максимально приблизился к угрозе ядерной войны», уточнил Кёрёши.