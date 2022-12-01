«Сотни лет разлагаются на полигонах»: производителей вейпов обяжут утилизировать отходы

В России, как и по всему миру, большой популярностью стали пользоваться электронные сигареты. Теперь их производителей могут включить в перечень расширенной ответственности.

Производителей вейпов могут включить в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП), рассказали в Российском экологическом операторе. Документ был инициирован Союзом предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ), пишут Известия. В частности, в обращении содержится просьба до конца 2022 г. принять необходимые нормативные акты, чтобы у отрасли появились отдельные коды ОКВЭД и ОКПД.

«В России, как и по всему миру, большой популярностью стали пользоваться так называемые электронные сигареты. В прошлом году в нашей стране было продано 67 млн электронных сигарет, это более 2 тыс. т. Все они после использования ушли на полигоны разлагаться десятки, если не сотни лет», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев:

На переработку эти устройства не направляют: их сложно отобрать в потоке отходов, так как они небольшого размера и состоят из множества компонентов. Хотя каждый элемент электронной сигареты теоретически можно переработать. Но для регулирования утилизации таких отходов их сначала нужно включить в перечень товаров РОП, в отношении которых производители будут обязаны выполнять нормативы утилизации. Так эти товары получат шанс на вторую жизнь.

В пресс-службе ведомства напомнили, что изначально обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них должна была начаться с 1 ноября, однако правительство приняло решение перенести указанный срок на середину декабря. В министерстве уточнили, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают жидкости или генерируют из них, к примеру, аэрозоль, не будут подлежать маркировке.

Ранее, 28 июля, представители государственных органов, отрасли и экспертного сообщества обсудили проблему нелегального оборота электронных сигарет и пути ее решения. В Минпромторге считают необходимым ускорить введение цифровой маркировки по просьбам отрасли. В правительство России направлено обращение с просьбой ужесточить регулирование производства и торговли электронными сигаретами и жидкостями к ним.

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