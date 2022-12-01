Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.11
61,07
63,38
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Сотни лет разлагаются на полигонах»: производителей вейпов обяжут утилизировать отходы

«Сотни лет разлагаются на полигонах»: производителей вейпов обяжут утилизировать отходы
Иллюстрация: РИА Новости

В России, как и по всему миру, большой популярностью стали пользоваться электронные сигареты. Теперь их производителей могут включить в перечень расширенной ответственности.

#НОВОСТИ

Производителей вейпов могут включить в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП), рассказали в Российском экологическом операторе. Документ был инициирован Союзом предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ), пишут Известия. В частности, в обращении содержится просьба до конца 2022 г. принять необходимые нормативные акты, чтобы у отрасли появились отдельные коды ОКВЭД и ОКПД.

«В России, как и по всему миру, большой популярностью стали пользоваться так называемые электронные сигареты. В прошлом году в нашей стране было продано 67 млн электронных сигарет, это более 2 тыс. т. Все они после использования ушли на полигоны разлагаться десятки, если не сотни лет», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев:

На переработку эти устройства не направляют: их сложно отобрать в потоке отходов, так как они небольшого размера и состоят из множества компонентов. Хотя каждый элемент электронной сигареты теоретически можно переработать. Но для регулирования утилизации таких отходов их сначала нужно включить в перечень товаров РОП, в отношении которых производители будут обязаны выполнять нормативы утилизации. Так эти товары получат шанс на вторую жизнь.

В пресс-службе ведомства напомнили, что изначально обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них должна была начаться с 1 ноября, однако правительство приняло решение перенести указанный срок на середину декабря. В министерстве уточнили, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают жидкости или генерируют из них, к примеру, аэрозоль, не будут подлежать маркировке.

Ранее, 28 июля, представители государственных органов, отрасли и экспертного сообщества обсудили проблему нелегального оборота электронных сигарет и пути ее решения. В Минпромторге считают необходимым ускорить введение цифровой маркировки по просьбам отрасли. В правительство России направлено обращение с просьбой ужесточить регулирование производства и торговли электронными сигаретами и жидкостями к ним.

Почему тля и гусеницы умирают от никотина, а человек на него «подсаживается», с какой скоростью мы привыкаем к сигаретам и о чем следует помнить, применяя пластыри и вейпы? Читайте в интервью DK.RU

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Здесь я полюбила даже те предметы, которые не признавала в другой школе»«Здесь я полюбила даже те предметы, которые не признавала в другой школе»
  • Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВОЭкс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВО
  • В Екатеринбурге отдадут под КРТ промзону напротив мусульманского кладбищаВ Екатеринбурге отдадут под КРТ промзону напротив мусульманского кладбища
  • «Обжаловать бессмысленно»: как Евгений Ройзман стал иноагентом«Обжаловать бессмысленно»: как Евгений Ройзман стал иноагентом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.