Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.11
61,07
63,38
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ЦБ указал банкам на недопустимость выселения должников. Рекомендация будет действовать год

ЦБ указал банкам на недопустимость выселения должников. Рекомендация будет действовать год
Автор фото: Григорий Сысоев. Иллюстрация: ТАСС

Банк России рекомендовал финансовым учреждениям до конца 2023 г. продолжить реструктуризацию кредитов, приостановить принудительное выселение должников и даже не начислять штрафы за просрочку.

#БАНКИ#ДОЛГИ#НОВОСТИ

Соответствующая информация опубликована 30 ноября на сайте ЦБ:

Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание).

Отдельно отмечено, что реструктуризации не станут учитывать «как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика».

Таким образом, продлены меры, объявленные Банком России 2 марта текущего года, отмечает газета Известия. Среди прочего тогда регулятор рекомендовал кредиторам приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений до 31 декабря 2022 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что в конце ноября крупнейшие банки России увеличили ставки по вкладам: кредитные организации в основном повысили доходность по долгосрочным продуктам от полугода, рост ставок в ноябре составил от 0,5 до 2,25%. Причина повышения доходности на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% — в попытке банков привлечь деньги клиентов после массового вывода средств в конце сентября.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВОЭкс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВО
  • Как сохранить высокую активность мозга — нейробиолог Вячеслав ДубынинКак сохранить высокую активность мозга — нейробиолог Вячеслав Дубынин
  • «Здесь я полюбила даже те предметы, которые не признавала в другой школе»«Здесь я полюбила даже те предметы, которые не признавала в другой школе»
  • Amaks Hotels & Resorts откроет санаторий-профилакторий под ЕкатеринбургомAmaks Hotels & Resorts откроет санаторий-профилакторий под Екатеринбургом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.