ЦБ указал банкам на недопустимость выселения должников. Рекомендация будет действовать год

Банк России рекомендовал финансовым учреждениям до конца 2023 г. продолжить реструктуризацию кредитов, приостановить принудительное выселение должников и даже не начислять штрафы за просрочку.

Соответствующая информация опубликована 30 ноября на сайте ЦБ:

Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание).

Отдельно отмечено, что реструктуризации не станут учитывать «как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика».

Таким образом, продлены меры, объявленные Банком России 2 марта текущего года, отмечает газета Известия. Среди прочего тогда регулятор рекомендовал кредиторам приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений до 31 декабря 2022 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что в конце ноября крупнейшие банки России увеличили ставки по вкладам: кредитные организации в основном повысили доходность по долгосрочным продуктам от полугода, рост ставок в ноябре составил от 0,5 до 2,25%. Причина повышения доходности на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% — в попытке банков привлечь деньги клиентов после массового вывода средств в конце сентября.