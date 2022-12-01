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Облигации федерального займа могут заменить банковские вклады

Облигации федерального займа могут заменить банковские вклады
Иллюстрация: kuban.rbc.ru

На рынке наблюдается тренд на увеличение популярности долгосрочных вложений — от одного года и выше. Вскоре облигации федерального займа могут заменить банковские вклады.

#ИНВЕСТИЦИИ#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#НОВОСТИ

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий сообщил, что вскоре облигации федерального займа могут заменить банковские вклады, поскольку это надежный альтернативный вариант. Подобные вложения остаются самым приближенным инструментом накопления и приумножения денег к консервативным депозитам в кредитных организациях. Он также сообщил, что коротким и среднесрочным ОФЗ можно смело довериться. Они приносят около 5% годовых:

Банковские вклады дают меньше. Другой надежный способ вложений — это паевые инвестиционные фонды. Они отличаются контролем за ними со стороны регулятора. Так, инвесторам следует сделать выбор в пользу класса активов, который подходит им по уровню риска, и приобретать паи фондов. Другим консервативным вариантом вложений выступает индивидуальный инвестиционный счет.

Ранее директор подразделения управления продажами Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов сообщил, что сейчас наблюдается тренд на увеличение популярности долгосрочных вложений — от одного года и выше. По его словам, это обусловлено наличием выгодных предложений от банков по ставкам на длительные сроки. 

Ранее DK.RU рассказывал, что крупные банки увеличили ставки по вкладам: кредитные организации в основном повысили доходность по долгосрочным продуктам от полугода, рост ставок в ноябре составил от 0,5 до 2,25%. Причина повышения доходности на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% — в попытке банков привлечь деньги клиентов после массового вывода средств в конце сентября.

Автор: Андрей Широков
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