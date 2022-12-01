На рынке наблюдается тренд на увеличение популярности долгосрочных вложений — от одного года и выше. Вскоре облигации федерального займа могут заменить банковские вклады.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий сообщил, что вскоре облигации федерального займа могут заменить банковские вклады, поскольку это надежный альтернативный вариант. Подобные вложения остаются самым приближенным инструментом накопления и приумножения денег к консервативным депозитам в кредитных организациях. Он также сообщил, что коротким и среднесрочным ОФЗ можно смело довериться. Они приносят около 5% годовых:

Банковские вклады дают меньше. Другой надежный способ вложений — это паевые инвестиционные фонды. Они отличаются контролем за ними со стороны регулятора. Так, инвесторам следует сделать выбор в пользу класса активов, который подходит им по уровню риска, и приобретать паи фондов. Другим консервативным вариантом вложений выступает индивидуальный инвестиционный счет.

Ранее директор подразделения управления продажами Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов сообщил, что сейчас наблюдается тренд на увеличение популярности долгосрочных вложений — от одного года и выше. По его словам, это обусловлено наличием выгодных предложений от банков по ставкам на длительные сроки.

Ранее DK.RU рассказывал, что крупные банки увеличили ставки по вкладам: кредитные организации в основном повысили доходность по долгосрочным продуктам от полугода, рост ставок в ноябре составил от 0,5 до 2,25%. Причина повышения доходности на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% — в попытке банков привлечь деньги клиентов после массового вывода средств в конце сентября.