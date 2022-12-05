Свердловчане — первые в регионе по ЗОЖ. Далее идут тюменцы и курганцы

В целом по стране жители УрФО — на средних позициях. Куда лучше показатели у южных республик, на востоке России дела со здоровым образом жизни куда хуже. Рейтинг.

Жители Свердловской области ведут самый здоровый образ жизни в УрФО, следует из данных аналитиков «РИА Рейтинг». В основе рейтинга — восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

На Урале вслед за Свердловской областью идут Тюменская и Курганская области, затем следует ХМАО. Больше всего вредных привычек в регионе у жителей Челябинской области и ЯНАО.

В общероссийском рейтинге у уральских регионов средние позиции, с 48 по74 места. Самый здоровый образ жизни в стране ведет население северокавказских республик — Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Жители Еврейской АО, Камчатского края, Забайкалья и Хакасии находятся на последних местах рейтинга.

Эксперты отметили, что в борьбе с вредными привычками в России наблюдаются некоторые положительные тенденции. Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2021 г., 17,8% россиян курят каждый день и 2,5% — периодически, но не каждый день. По итогам 2020 г. курили 21,5% жителей России. Однако ситуация с потреблением алкоголя за год существенно ухудшилась. Для расчета рейтинга использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2021 г. в среднем по России составил 9,1 литра, что на 1,6 литра больше, чем годом ранее. В 2018 – 2020 гг этот показатель составлял 7,4 – 7,6 литра и существенно не изменялся.

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Напомним, ранее стало известно, что, по мнению Счетной палаты, увеличить продолжительность жизни россиян в нынешних условиях нереально. Ранее планировалось, что к 2030 г. средняя продолжительность жизни в стране должна составлять 78 лет. В 2021 г. сразу несколько целей госпрограммы по здравоохранению достигнуты не были. Смертность населения от всех причин смерти (в расчете на 1000 человек населения) составила 16,7 вместо запланированных 14,2 человека, а смертность от болезней системы кровообращения (в расчете на 100 тыс. населения) достигла 640,3 при целевом значении в 600 человек.