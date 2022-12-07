«Запрос «порадовать себя» сегодня как никогда высок». Куда вложить деньги в 2023-м?

Один из главных вопросов современного инвестора — куда вложиться, чтобы минимизировать риски. А рисков сегодня предостаточно, и предсказывать появление новых крайне сложно.

В вопросах сохранения и приумножения денег, считает совладелец ГК «Пив&Ко» Кирилл Кузьминский, важно сохранять спокойствие и четко осознавать свои цели. В колонке на DK.RU бизнесмен рассказал, какие инвестиционные инструменты считает интересными, а какие — не очень.

— Давайте начнем анализ рынков для инвестирования с понимания, что происходило с самыми известными из них в последние глобальные катаклизмы — пандемию и спецоперацию. Итак, например, фондовый рынок — обвалы одних акций и взлеты других, причем это случилось и в 2020 г., и 2021-м. Я знаю нескольких людей, которые прогорели по-крупному, хотя вроде бы хорошо разбирались в этой теме. Или валюта: кто-то успел «урвать» доллар по 120, а сейчас вынужден продать по 61 руб. Теперь недвижимость: в 2020 г. аналитики зафиксировали небывалый скачок цен на квадратные метры — в среднем на 10-15%. Люди, желая сохранить деньги, скупали, а потом цены подопустились. Этот год — происходило и происходит почти то же самое.

Аналитики утверждают, что ближайшие 10 лет всю мировую экономику будет сильно трясти. Вырастет инфляция. Поэтому нужно искать те рынки для инвестирования, которые от кризиса к кризису показывают высокую степень устойчивости.

Недвижимость

Да, это один из самых старых секторов для инвестирования. В этом году обвала рынка, очень важного для экономики, не произошло благодаря грамотным действиям нашего регулятора. Плюс сами застройщики придерживают и не выводят в продажу часть предложений, чтобы не допустить резкого падения цен. Если посмотреть на Москву, то там риелторы впервые за много лет фиксируют уменьшение цены реальных сделок по сравнению со стоимостью предложений — аж на 30%. То есть то, что выставляется за 20 млн, в реальности продается за 14 млн руб.

Я в прошлом был тесно связан с рынком недвижимости, поэтому понимаю, как он работает. В ближайшие годы количество вводимых объектов критично не уменьшится. Стройки очень много и ее целесообразно заканчивать, а значит, и продавать. Вероятность снижения цены есть, плюс не будем забывать про обещанные 10-13% инфляции. Поэтому вкладываться сейчас в недвижимость как в вариант инвестирования — не стал бы, стоит подождать хотя бы полгода-год, пока цены не зафиксируются.

При этом плюсы у инвестирования в недвижимость есть — инвестор точно не потеряет все. Стены останутся с ним в любом случае.

Банковские вклады

Неоднозначно. Давайте вспомним, что в конце февраля 2022 г. Банк России поднял ключевую ставку до 20%, а к середине июня снизил ее до 9,5%. Вслед за ключевой ставкой менялись и ставки по краткосрочным банковским вкладам. Сейчас для депозитов сроком от 30 дней ставки около 8-10%. Напомню, что инфляция — около 10-13%. То есть, отнеся деньги в банк, вы сразу закладываете потери.

Еще момент: входная сумма для вкладов — хоть 100 тыс. руб., что для сохранения денег, может, и неплохо. Но инвестирование с целью получить прибыль — не вариант. И не забываем, что страхование вкладов — только до 1,4 млн руб., поэтому банки нужно выбирать тщательно. Плюс есть сложности с ликвидностью — вряд ли получится снять деньги досрочно, не потеряв проценты. Поэтому для меня это скорее временный вариант сохранения денег, но не как инвестиция на долгосрочную перспективу. Ведь проценты почти наверняка не будут перекрывать реальную инфляцию, и капитал со временем будет ослабевать.

Фондовый рынок — акции, облигации

Разумеется, можно попробовать поиграть на бирже, но риски сегодня колоссальные — это мое личное мнение. Весной 2020 г. американский рынок акций за месяц упал на 33,9%, а в 2008 г. — на 56,8%. Этот год тоже был очень и очень опасным. Плюс нужно иметь навыки фундаментального анализа, чтобы отбирать в портфель качественные компании, постоянно быть в теме. Отдать свой финансовый портфель под управление брокеров — возможно, но риски остаются, и сумма входа в сделки становится ощутимой. Кроме того, брокер возьмет процент с каждой операции. Хотя плюсы инвестиций в акции многих притягивают: высокая ликвидность и возможность краткосрочной спекуляции. Каждый решает для себя.

Валюта

Вложения разумны, но очень аккуратно и с учетом дифференцирования рисков. Здесь все сильно завязано с геополитикой, которая сегодня плохо предсказуема. Даже если на данный момент кажется, что какие-то страны очень сильные, не факт, что завтра будет так же.

В ближайшие десять лет в мире будут происходить тектонические геополитические изменения. Ситуация близка к «идеальному шторму». И с каким профитом выйдет та или иная страна — большой вопрос. Да, я сам храню кое-какие деньги в различных валютах других стран, но не более 20-25% свободных капиталов.

Инвестиции в реальный бизнес

Продуктовый ритейл в этом году, как и в другие кризисные времена, показал рост. Крупнейшие российские продуктовые сети в первом полугодии 2022 г. увеличили совокупную выручку на 26,5% — согласно отчету аналитической компании Infoline. Так, за первое полугодие 2022 г. относительно того же периода 2021 г. выручка X5 Group увеличилась на 19%, «Магнита» — на 38%, «Ленты» — 21%, O`KEY — 9,3%, «Бристоль» — 33,8%, «Красное & Белое» — 31,5%. Розничная компания «ВкусВилл» в первом полугодии 2022 г. увеличила выручку на 33%. Этот список ритейлеров можно продолжать, потому что приросли все. Что касается «Пив&Ко» — рост по сети на конец года уже плюс 23% в выручке, и это без новогодних продаж.

Расскажу, как мы росли в кризисы 2008 и 2014 гг. Деньги обесценивались. Многие перестали ходить в рестораны и бары, но потребность в празднике никуда не делась. В пандемию мы очень быстро адаптировали свои полки под актуальный ассортимент, чтобы магазины оставались открытыми и нужными покупателю. Ситуация 2022 г. — снова выходим с профитом.

Если рассматривать в целом продуктовый ритейл, то в нем сегодня наметилось несколько важных трендов, которые двигают этот рынок вперед и делают одним из самых перспективных для инвестирования.

По данным аналитиков издания NeilsonIQ, растущими сегментами в 2022 г. стали товары из категории «удовольствия»: шоколадные батончики, энергетические напитки, снеки, шоколадные плитки, алкоголь. Что касается последнего, то позитивная динамика этого сегмента связана и с переносом потребления в домашние условия на фоне сокращения расходов на развлечения и питание вне дома.

Сберегательная модель поведения — вот что сегодня важно. Люди отказались от смены машины, турпоездок, покупок бытовой техники и прочих ощутимых расходов. Но «вкусняшки» — это маленькая радость, которая во время тревоги очень нужна человеку. Цифры: мы всегда фиксируем рост выручки в летние месяцы, а в этом году пиковые значения по выручке приходились, когда людям было особенно тревожно: на февраль-апрель — рост 26-28%, июль (сезонный фактор) — 36% и сентябрь — 27%.

Еще один тренд сегодняшнего дня — выстраивание горизонтальных связей: родственники, друзья, коллеги. Когда человеку тревожно, он начинает окружать себя людьми, которые в случае чего помогут и подскажут, как быть. Люди начинают чаще друг другу звонить и собираться — дома. А это застолье, а значит, вновь продукты питания и напитки. «Пив&Ко» — событийные магазины, поэтому мы так хорошо вписываемся в сегодняшние поведенческие тренды покупателей.

Почему еще мы интересны сегодня? По данным все того же NeilsonIQ, большинство покупателей сейчас с интересом пробуют именно продуктовые новинки локальных брендов — около 69%. Как следствие, запуски новых продуктов становятся одной из ключевых точек роста для ритейлеров. В магазинах «Пив&Ко» ассортиментная матрица на 40% состоит из СТМ, которые мы постоянно расширяем. В основе всех продуктов под СТМ — качество, вкус и адекватная цена. Мы не дискаунтер, но у нас уникальный ассортимент, чем и привлекаем покупателя.

Варианты франшизы и суммы входа

Построить эффективный магазин «Пив&Ко» в трафиковом месте и с полноценной ассортиментной матрицей, которая будет приносить доход — около 4,8 млн руб. Рентабельность бизнеса — от 22%, а если брать франшизу SMART — в среднем 30% годовых.

Еще один важный плюс — прибыль магазины начинают показывать уже с первого месяца, поэтому это интересно и тем, кто хочет иметь отдачу от денег сразу. При форс-мажорных обстоятельствах эффективный бизнес тоже продается быстро, тем более мы с этим помогаем партнерам, так что деньги вынуть достаточно легко.

Форматов франшизы несколько. У нас есть вариант STANDART, при котором франчайзи управляет всеми бизнес-процессами магазина самостоятельно. Плюс около года назад мы запустили проект SMART: умная франшиза, благодаря которой франчайзи передает управление персоналом и всеми текущими делами магазина управляющей компании «Пив&Ко». То есть SMART не требует от франчайзи глубокого погружения в работу магазина.

Более того, франчайзи даже не нужно находиться в том городе, где открывается его магазин, он может продолжать жить и работать хоть где. «Пив&Ко» ищет помещение с помощью разработанного нами искусственного интеллекта, прогнозируя выручку и юридически сопровождая сделку по аренде, рекомендует подрядчика по строительству и ремонту, плюс УК «Пив&Ко» помогает франчайзи с поиском и управлением персоналом, отслеживает товарные остатки и управляет ассортиментом. Раз в месяц формируется вся отчетность и предоставляется франчайзи. Собственник бизнеса — франчайзи, а мы а-ля управляющий магазином, но только с огромным опытом и в лице сотни специалистов по каждому направлению деятельности торговой точки.

Готов открыть карты и впервые презентовать новый формат франшизы, который мы сейчас тестируем и додумываем. Он будет внутри проекта SMART, но с меньшей суммой входа — от 1,9 млн руб.

Пока проект выглядит так: во франшизе будут участвовать два инвестора. Один входит с суммой от 1,9 млн и является индивидуальным предпринимателем. На эти деньги приобретается товарный знак и закупается товар. Второй франчайзер вкладывает порядка 2,9–3,2 млн — под строительство самого магазина. Работать партнеры будут по договору инвестиционного займа, оба делят прибыль пропорционально внесенным деньгам в совместный проект.

Откуда идея? Во-первых, к нам обращаются предприниматели, у которых нет всей суммы на открытие магазина, а кредитные средства недоступны по какой-либо причине. Во-вторых, есть служащие, которым по контракту нельзя иметь собственный бизнес, а деньги для инвестиций у них имеются и хочется обеспечить себе светлое будущее. Управление персоналом и другими рабочими процессами магазина будет осуществлять управляющая компания «Пив&Ко» — все как в SMART.

Сегодня нельзя идти на поводу у толпы. Если есть средства для инвестиций и желание их не просто уберечь от инфляции, а заработать сверх — надо рационально изучить рынки и историю их развития. Мы живем в удивительное и интересное время — время перемен и больших перспектив. Найти партнера, который пережил уже множество кризисов и показал свою эффективность, — можно и нужно. Люди никогда не перестанут есть и доставлять себе удовольствие. Никогда не перестанут отмечать долгожданные выходные и собираться с друзьями на даче.

Продуктовый ритейл не зависит от геополитики, а уровень инфляции соизмерим с уровнем роста цен на продукты питания. Поэтому инвестиции в реальный продуктовый ритейл с устойчивой бизнес-моделью, которая проверена годами и почти на 600 магазинах по всей стране, — хорошая возможность некрупным предпринимателям войти в федеральную сеть и уже завтра начать зарабатывать.

Реклама. ООО «ПИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

https://franchise.pivko24.ru/