Гавриловский построит ЖК на берегу Нижнеисетского пруда

Сбербанк профинансирует строительство на сумму свыше 1,6 млрд руб., соответствующие документы уже подписаны. В 29-этажном доме на Уктусе будет 949 квартир.

Сбербанк профинансирует строительство нового жилого комплекса «Большой Каретный» на берегу Нижнеисетского пруда. Соглашение в конце прошлой недели подписали управляющий Свердловским отделением банка Владислав Шиленко и застройщик Андрей Гавриловский.

Сбербанк профинансирует проект Гавриловского, создателя знаковых для Екатеринбурга «Высоцкого» и «Антея» на сумму свыше 1,6 млрд руб.

ЖК «Большой каретный» разместится в квартале улиц Щербакова-Лыжников-Миасская-переулок Дунитовый на Уктусе. На берегу Нижнеисетского пруда будут построены двухсекционный 29-этажный дом на 949 квартир (от студий до двухкомнатных) общей площадью около 30 тыс. кв.м. Предусмотрено также возведение двухуровневого паркинга, закрытая территория дома будет оборудована детскими площадками и прогулочными аллеями.

Как рассказал Андрей Гавриловский, специалисты Сбербанка оценили потенциал проекта ЖК «Большой Каретный» на этапе андэррайтинга, планируется плодотворное сотрудничество: «Мы планируем работать в тандеме, учитывая все профессиональные рекомендации опытных сотрудников банка. Мы уверены в продуктивном сотрудничестве, впереди большие планы по строительству не только ЖК «Большой Каретный», но и таких знаковых проектов, как возведение второй очереди небоскреба «Высоцкий».

Строительство ЖК «Большой каретный» ведется на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Застройщик получит средства после того, как введет объект в эксплуатацию, что служит дополнительной гарантией, что объекты будут строиться и сдаваться в срок. При этом процентная ставка, по которой компания получила проектное финансирование, может снижаться в зависимости от темпов продажи квартир, — прокомментировал Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Напомним, ранее DK.RU писал, что Андрей Гавриловский представил несколько проектов будущего небоскреба, который будет размещен рядом с «Высоцким».

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