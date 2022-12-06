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7 декабря в Екатеринбурге состоится уникальное событие — Круг благотворителей

7 декабря в Екатеринбурге состоится уникальное событие — Круг благотворителей
Иллюстрация: пресс-служба Круга благотворителей

Круг благотворителей объединяет совершенно разных людей и формирует сообщество филантропов, благотворителей, меценатов. Вместе они помогают некоммерческим организациям решать социальные проблемы

#ГОРОД#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ#НОВОСТИ

Особенность екатеринбургского Круга в том, что его проводит партнерство некоммерческих организаций. Несколько фондов, объединившись, организуют мероприятие и предоставляют возможность другим НКО привлечь средства, найти новых доноров, укрепить связи с партнерами.

В этот раз на Круге благотворителей три некоммерческие организации презентуют свои проекты, для реализации которых нужна финансовая поддержка. У каждой из них есть всего шесть минут для того, чтобы вдохновить благотворителей, и один «защитник», чтобы убедить помочь именно этой организации. Во время аукциона участники мероприятия помогают НКО привлечь деньги на поддержку деятельности конкретных проектов: «Центр инклюзивной культуры» (АНО «Благое дело»), «Здравствуй, малыш!» (МОО «Аистенок»), «Дневной центр для пожилых» (БФ «Менора»).

Благотворители помогут НКО в это непростое время «закрыть» конкретную задачу и переключиться на привлечение финансирования на решение других проблем. Средства, собранные на Круге — это поддержка для проектов, которые уже существуют и будут существовать несмотря ни на какие трудности, — убеждена Ирина Гуткина, директор Благотворительного фонда Менора, одного из организаторов Круга благотворителей.

Стать участником события можно онлайн. Трансляция Круга будет доступна на сайте мероприятия, там же размещены платежные формы, которые позволяют перевести любую сумму с банковской карты понравившемуся проекту. Благодаря такому формату количество участников Круга благотворителей увеличивается в десятки раз, рсширяется география проекта. Чтобы принять участие в очном формате, получить билет-приглашение, нужно обратиться к организаторам или заполнить форму на главной странице.

В 2021 г. за два часа сообщество благотворителей Екатеринбурга собрало более 400 000 руб. Три некоммерческие организации смогли реализовать задуманное: открыть мастерские для онкопациентов, оказать психологическую поддержку приемным родителям и отправить в летний тур детей из семей, оказавшихся в трудной ситуации.

В этот раз мы хотим максимально расширить Круг благотворителей, пригласить тех, кто уже помогает некоммерческим организациям, и тех, кто только думает об этом. Уже сейчас мы знаем, что представители «Нетологии», ресторана «МИО», «Читай города», «Культуры Екатеринбурга» придут на наш Круг не с пустыми руками. Их инициатива — полезные подарки некоммерческим организациям, — комментирует исполнительный директор благотворительного фонда Алексея Новожилова, одна из организаторов Круга Благотворителей Юлия Касимова.

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Ранее DK.RU писал, что по итогам 2021 г. лучшими благотворителями региона стали промышленники, объем оказанной ими помощи превысил 18 млрд руб. 

Автор: Александра Клименко
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