Российский авторынок рухнул на 61% по итогам ноября

В количественном выражении российский авторынок сократился на 74 563 машины. Единственной популярной маркой авто в России стала Lada Granta.

Ассоциация европейского бизнеса сообщила о рекордном падении российского авторынка по итогам ноября 2022 г., пишут Известия. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) снизились по сравнению с 2021 г. на 61,6%, до 46 403 единиц, что на 74 563 машины меньше, чем год назад.

В топ-10 самых популярных автомобильных брендов в России по итогам ноября текущего года вошли Kia (3113 машин, −79%), Hyundai (1833 авто, −87%), Renault (646 машин, −95%), Skoda (524 авто, −90%) и Changan (515 штук, −9%). Лидером российского авторынка по-прежнему остается АвтоВАЗ, за год этот автопроизводитель потерял всего лишь пятую часть клиентов. В ноябре 2022 г. дилеры Lada реализовали 21 726 новых автомобиля, что на 18% меньше, чем в 2021 г. На втором месте удержался бренд Haval, причем в количественном выражении китайский автопром просел гораздо меньше. Кроссоверы и внедорожники марки приобрели в ноябре текущего года 4552 штук, покупали их на 7% меньше пользователей, чем в прошлом.

Третьими среди производителей стала «Группа ГАЗ», она сумела реализовать 4224 коммерческих автомобиля (–22%). На четвертом месте обосновалась китайская Geely, единственная марка машин, объем продаж которой вопреки рынку вырос на 24%, до 3506 единиц. Пятый результат — у УАЗа, чьи дилеры в ноябре смогли увеличить продажи на 14% и реализовать в общей сложности 3494 автомобиля.

Напомним, 5 декабря «Автостат» сообщил, что среди внедорожников самым популярным оказался отечественный вездеход Lada Niva Travel, он разошелся тиражом в 3308 экземпляров (+76,5%). На третьем месте в рейтинге самых популярных новых автомобилей в России в ноябре текущего года оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO с показателем 3192 машины (рост в 3,2 раза). Спрос на внедорожник Lada Niva Legend увеличился в 2,4 раза, до 2824 машин. Кроссовер Haval Jolion, который производят на заводе в Тульской области, нашел в ноябре 2166 владельцев (+34,3%). Geely Coolray — 1611 покупателей (+69%).

В 2022 г. российский авторынок переживает самый сложный период за всю его новейшую историю. В прежнем виде в ближайшие десятилетия он существовать уже не сможет, считают атвоэксперты. До зимы цены на авто снижаться не будут: у дилеров есть запас на складах. А что дальше? Денис Швейцаров, управляющий директор департамента развития продаж автобизнеса «Открытие Авто», специально для DK.RU рассказал, ждать ли новых автомобилей, пользуется ли популярностью «упрощенная» продукция АвтоВАЗа и какие иностранные бренды будут продаваться в ближайшие месяцы.