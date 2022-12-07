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Запрет на продажу или предел дисконта: власти думают, что делать с потолком цен на нефть

Александр Новак, вице-премьер правительства РФ
Александр Новак, вице-премьер правительства РФ. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Вероятным выглядит запрет на продажу российской нефти по контрактам, в которых прописано условие потолка цен. Определение максимально допустимого дисконта приведет к искажению ценообразования.

#НЕФТЬ#НОВОСТИ

Власти России раздумывают, как ответить на ввод потолка цен на российскую нефть странами «Большой семерки» и ЕС, и рассматривают три варианта действий, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Первый сценарий — запрет продавать нефть странам, поддержавшим ограничение, даже если они покупают энергоноситель через страны-посредники или их цепочку. 

Второй вариант предусматривает запрет на экспорт по контрактам, в которые включено условие потолка цен, и страна-получатель в данном случае не важна. Третий сценарий — определение максимально допустимого дисконта российской нефти Urals к сорту Brent и запрет на продажу при увеличении дисконта.

Пока ни один из этих вариантов не одобрен, обсуждаются альтернативы или их сочетание, говорит собеседник газеты, но третий сценарий выглядит наименее вероятным. 

Россия пока не сформулировала ответ на введение ценового потолка для российской нефти, сообщил днем 7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что пока анализируется положение дел, и окончательное решение, когда его примут, будет оформлено документально. 
 
Евросоюз на прошлой неделе согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщал DK.RU. Российские власти не раз заявляли, что не будут поставлять нефть тем странам, которые станут его придерживаться. По оценке Минфина США, под действие ограничений может попасть 10-20% российского экспорта.

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Если показатель максимального дисконта Urals к Brent будет фиксированным, то для «дружественных» импортеров будет действовать нерыночное ценообразование, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Вероятным выглядит второй сценарий, с запретом на поставки по контрактам, одним из условий которых является потолок цен на российскую нефть: это самый гибкий вариант, который позволит сохранить российскую нефть на мировом рынке и не приведет к скачкам цен, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Баланс спроса и предложения при этом сохранится.

Автор: Андрей Пермяков
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