«Бедные страны становятся еще беднее». Справится ли мир с высокой инфляцией?

«Центробанки не смогли вовремя отреагировать — это расслабленность, они думали: "Только что была рецессия, в 2020 г." Достаточно того, чтобы мы сказали: инфляции не будет».

В 2022 г. инфляция стала проблемой для множества стран, в том числе Европы и Америки, где она десятилетиями была на низком уровне, а сейчас зачастую превышает 10%. При этом к двузначной инфляции оказались не готовы центробанки почти всех стран, говорит Олег Шибанов, профессор РЭШ и директор центра макроэкономических исследований «Сбера»:

Центробанки проспали инфляцию?

— 2022-й год хорошо показал: если центральные банки хотят играть в политические игры или очень уверены в себе, они ничего не смогут сделать с инфляцией в текущей ситуации. Инфляция — это явление, во многом связанное с ожиданиями, с тем, как граждане и компании смотрят на дальнейшее развитие событий. Когда центробанки думают, что все будет хорошо и так, они действительно не могут ни на что повлиять. Если не повышать ставки, очень тяжело повлиять на торможение спроса в экономике.

За последние 10 лет до 2022 г. многие центробанки поверили, что им достаточно говорить, а не действовать в ситуации, когда инфляция начинает повышаться. Но все-таки 2021 и 2022 гг. показали: если бюджет расширяет свои вливания в экономику, вы не можете просто сказать: «Да ладно, инфляция дальше сама затормозится. Наши модели блестяще показывают, как процесс будет приходить к нашим целям». С другой стороны, когда вы смотрите на растущую экономику, есть желание подождать.

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Джером Пауэлл, возглавляющий ФРС США, оказался удивительным центробанкиром: видимо, на него повлияло прошлое и желание угодить сразу всем. Пауэлл работал инвестбанкиром, и его взгляды на то, как рынок должен работать, очень финансовые. Что хорошо в одних ситуациях и очень плохо в других.

Когда финансовые рынки начинают падать, ФРС начинает очень бурно реагировать. Исторически так получалось, что через небольшое время после падения рынков практически все центробанкиры начинали снижать ставки.

Думаю, центробанки продолжают проводить мягкую политику, потому что они поверили, что никакие 70-80-е годы (когда была высокая инфляция) больше невозможны. Всем казалось, что высокие ставки при Волкере (тогдашнем главе ФРС) достаточно запомнились рынкам и их больше не придется повторять. Сейчас, когда идут дискуссии о том, где центробанку остановиться в повышении ставок, в основном говорится об очень низких ставках, несравнимых с тем, что было в 80-е.

Сейчас центробанки пропустили рост инфляции и не смогли вовремя отреагировать — это расслабленность, они думали: «У нас только что была рецессия в 2020 г. Рынок труда быстро не восстановится. Достаточно того, чтобы мы сказали: инфляции не будет». Все же есть стандартные тенденции в мировых ценах на сырье, в том, что происходит в разных сегментах рынка, услугах и сельском хозяйстве, которые надо бы принимать во внимание, когда вы думаете, что делать со ставками.

Борьба с инфляцией: повышать ставки или добиваться роста предложения?

Рост предложения — это всегда очень коварная вещь, обычно он гораздо хуже виден на горизонте месяца и года, чем на горизонте 5-10 лет. Невозможно быстро расширить производство чипов в Америке.

Европа отказывается от российского газа и выедает весь сжиженный газ, который есть на рынке, лишая его все остальные страны, особенно развивающиеся. Поэтому, когда речь идет о предложении, всегда нужно быть осторожным. Его можно расширять, когда вы думаете о горизонтах на 10 лет. Когда горизонт на год, так легко производство не расширить. Даже если загрузка мощностей не 100%, часто одни станки в ремонте, а на других некому работать. Краткосрочные колебания практически всегда связаны со стороной спроса, а не предложения.

Не задавят ли центробанки спрос в борьбе с инфляцией?

Крупный бизнес зависит от ставок кредитования, но долгосрочные планы довольно слабо завязаны на то, ставка 2% или 6%. Разница в платеже по кредиту очевидны, но хорошие проекты все равно будут осуществлены. К тому же сейчас ставки высокие, через год снизятся и можно будет перекредитоваться. Для бизнеса краткосрочные колебания ставок играют не такую большую роль.

Справится ли ЕЦБ с инфляцией в еврозоне?

Если центробанк ЕС надеется пересидеть с более низкой ставкой (1,5% по депозитам сейчас и, может, 2% к концу года, а в США будет в районе 4,5%), то быстрого влияния он не получит. Наверно, спираль роста инфляции может закручиваться еще какое-то время.

Вы всегда вынуждены размышлять, как повлияете на ваших граждан. Практически в любой ситуации повышение ставок охлаждает спрос, независимо от источника инфляции.

Преувеличивать возможности ФРС и преуменьшать возможности ЕЦБ я бы не стал. Но есть один фактор. ФРС все-таки работает в США, это единая территория. В Европе очень разная политическая и бюджетная истории у разных стран. Многие страны сильно страдают от повышения ставок, и ЕЦБ приходится принимать это во внимание. Бедные страны становятся еще беднее из-за повышения ставок и не восстанавливаются даже на горизонте 5 лет. Технически у развитых стран возможностей для снижения инфляции гораздо больше.

В некоторых странах Европы ситуация сложнее. Закредитованность, которую правительства получили за долгие годы, влияет на необходимость присутствия ЕЦБ на рынках. Вы не можете отпустить их в свободное плавание, потому что у вас не будет достаточного спроса на некоторые облигации.

Италия здесь постоянно находится на грани сползания в очень высокие ставки. Великобритания — тоже хороший пример неожиданного роста ставок после невинного объявления о том, что будет меньше центрального банка на рынке. И вопрос, что будут делать с налогами предыдущие правительства и премьер-министр. Все эти вещи стали очень необычными для инвесторов, потому что они реагируют очень энергично и решительно. Инвесторы стали реагировать гораздо быстрее даже на развитые страны, когда какая-то страна играет в неправильную игру. Думаю, это приостановится в ближайшее время, а центральные банки останутся важным игроком на рынке гособлигаций.

Перспективы мировой экономики

Большинство сигналов про рецессию в Европе уже заложены в прогноз МВФ. Он считает, что Германия окажется в рецессии в следующем году. В американской экономике есть сигнал из терм-спредов — ставок длинных и коротких облигаций. На коротком сроке в большинстве ситуаций ставки 3-месячных облигаций должны быть ниже, чем по 10-летним облигациям, просто потому, что рисков меньше.

Если вы положили свои деньги на три месяца, то почти наверняка получите их назад. Если кладете их на 10 лет, то можете и не получить свои выплаты. Когда ставки по 10-летним облигациям оказываются ниже, чем по трехмесячным, это необычно.

Терм-спред был хорошим предсказателем всех американских рецессий, и сейчас он ушел в отрицательную зону уже в октябре. Обычно в американской экономике это означает, что в течение 12 месяцев вы увидите рецессию.

Важно различать рецессию и глубокое падение. Рецессия — это временное замедление деловой активности. Падение на 1% означает, что граждане будут чуть меньше потреблять, для экономика это временная небольшая перестройка. А когда реализуется сценарий 2009 г., при котором крупнейшая американская экономика падает более чем на 3% — это действительно очень неприятное событие для всего мира. Но если это изменение ограничено и более-менее аккуратно рассматривается правительством и центральным банков, а помощь экономики вовремя оказана, это только временная перестройка, и уже в 2024 г. экономика может продолжать хорошо расти.

Зависимость российской экономики от мировой ослабляется или усиливается?

Замедление мировой экономики в следующем году через сырьевые рынки существенно повлияет на Россию. Но ситуация сейчас такова, что мы продаем нефть и в меньшей степени газ по относительно низким ценам, наше конкурентное предложение на рынке довольно существенно. По российской нефти видны относительно большие дисконты к мировым ценам — порядка $20 за баррель. Поэтому в следующем году мы продолжим много продавать по дисконтам.

Если вы продаете с дисконтом, вы хорошо конкурентны. Поэтому можете оказаться вполне успешным производителем на международных рынках. Мне кажется, что для России это чуть меньшая проблема, чем для многих других стран, которые вынуждены продавать по стандартным мировым ценам.

Импорт сейчас ограничен. У нас довольно широкий параллельный импорт, но, как вы видим из последних заявлений американских партнеров, они будут прикладывать огромные усилия, чтобы перекрывать России этот параллельный импорт, особенно товаров двойного назначения. Скорее всего, это окажет прямое влияние на нашу способность приобретать и ввозить эти импортные товары. Насколько мы сможем продолжать или расширять параллельный импорт — довольно сложный вопрос. Что касается потребительского сектора, то Россия скорее будет существенно увеличивать импорт в следующем году, потому что падение в этом году было огромное, десятки процентных пунктов. Поэтому восстановление почти неминуемо.

Плюсы и минусы девальвации

Курс валюты — важная переменная, чтобы на нее влиять. Экспортный канал никуда не денешь, он всегда, особенно для маленьких экономик, останется довольно важным. Один из таких каналов мы наблюдали для прилежащих к России стран: приезд россиян в эти страны привел к тому, что ВВП там подрос.

Изменение валютного курса и отражение на инфляции — это всегда вопрос эксперимента. Обычно считается, что ослабление валюты, особенно перманентное, переносится в инфляцию почти один к одному. То есть, когда вы думаете ослабить свою валюту на 20-40%, то должны ожидать, что и инфляция придет и из импортных товаров, с учетом их доли, и она отразится на внутреннем росте цен.

Инфляция как макроэкономическое явление не так уж важна, если благосостояние граждан в целом растет.

Когда экономика дорастает до существенного размера, вы автоматически видите, что вам желательна низкая инфляция. Мы помним Россию в конце 90-х и начале нулевых: инфляция была очень высокой, рост экономики тоже, а рост зарплат и доходов существенно опережал инфляцию. В некоторый момент вам приходится переходить к другой макрополитике, в том числе вводить таргетирование инфляции, потому что высокая инфляция уже не помогает перестроить экономику, а скорее накладывает проблемы на доходы граждан.

Для России и некоторых других стран таргетирование инфляции выглядит разумной макрополитикой. Исследования показывают, что таргетирование снижает уровень инфляции, но не уровень роста ВВП. Такая политика требует перестройки подхода к макроэкономике, но фактически не оказывает существенного влияния на граждан или деловую активность в целом.

Когда инфляция устойчиво выше 10%, это приводит к проблемам. Кредитные ставки становятся довольно высокими и включают в себя не только высокую инфляцию, но и риск ее волатильности. Юмор ситуации в том, что любая инфляция за много лет в среднем между 2% и примерно 9% не оказывает особого влияния на то, что происходит в экономике: и рост особо не меняется, и благосостояние.

Я уверен, что мир стабильной инфляции скоро вернется. Дело в том, что сейчас даже более низкие ставки центробанков (чем в 70-е) оказывают сильное влияние на то, как граждане кредитуются и компании способны делать новые инвестиции. Сейчас закредитованность в развитых странах гораздо выше, чем 50 лет назад. Возможность центробанков прийти к равновесному состоянию мне кажется большой.

Материал подготовлен на основе выпуска подкаста «Экономика на слух» (проект Российской экономической школы). Ведущий Филипп Стеркин