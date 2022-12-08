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Чем молодой ипотечный заемщик в Екатеринбурге отличается от заемщика из другого города?

Чем молодой ипотечный заемщик в Екатеринбурге отличается от заемщика из другого города?
Иллюстрация: Shutterstock

Например: в Екатеринбурге чаще, чем в других городах-миллионниках личные знания об ипотеке мотивируют молодых людей обратиться в банк. Но и не только. Исследование на DK.RU.

#КРЕДИТЫ#ИПОТЕКА#НОВОСТИ

70% жителей российских городов-миллионников (79% — в Екатеринбурге) позитивно относятся к возможности приобрести свою первую квартиру или дом с помощью ипотечного кредита. Среди молодежи 56% считают, что минимум половину стоимости первого жилья должны оплачивать родители, в каждой третьей семье готовы помогать своим детям безвозмездно. Оба поколения считают приемлемой суммой первой ипотеки примерно 4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ (имеется в распоряжении DK.RU).

Исследование показало, что свое жилье у молодых людей в российских городах-миллионниках в среднем появляется в 26 лет, в то время как у старшего поколения первая покупка случалась уже после 30-ти. 16% молодых людей, в основном — студенческого возраста, предпочитают арендовать недвижимость.

Почти каждый пятый молодой житель городов-миллионников считает, что первое жилье не должно находиться в том же городе, что и у родителей. Особенно это мнение популярно в студенческом возрасте (26%). По мере взросления доля желающих переехать снижается (например, уже только 13% для молодежи 31-34 года). 7 из 10 респондентов (71% родителей и 74% молодых людей) согласны, что решение о выборе города для переезда должно оставаться за детьми.

Для каждого второго (46% родителей и 54% молодежи) ипотека является оптимальным вариантом. Молодежь ориентируется на опыт ближайшего окружения: если в студенчестве они реже сталкиваются с теми, кто брал ипотеку, то к 34 годам доля, имеющая таких знакомых, возрастает до 83%.

Самый ожидаемый вариант первого жилья для молодежи в городах-миллионниках — однокомнатная квартира. Треть респондентов рассматривают для покупки студии и двухкомнатные объекты, 14% опрошенных молодых людей рассчитывает приобрести дом, а 9% — квартиру с тремя и более комнатами. Родители из Екатеринбурга чаще других склонны рассматривать студию в качестве первого жилья (38% опрошенных).

Стимулами для оформления ипотеки жители городов-миллионников называют возможность быстро получить нужную сумму (39% родителей и 46% молодежи), оперативно решить квартирный вопрос (41% и 38%) и на протяжении длительного времени постепенно выплачивать стоимость квартиры или дома (39% и 41%). В Екатеринбурге чаще, чем в других миллионниках личные знания об ипотеке мотивируют молодых людей обратиться в банк.

Ранее на DK.RU: Российские банки за 11 месяцев выдали более 4,1 трлн руб. ипотечных кредитов

Автор: Андрей Широков
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