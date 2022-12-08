Что нас ждет в 2023 году? Новые налоги, законы и выплаты для россиян

Новые налоги для ЛДНР и прочих новых субъектов РФ, универсальное детское пособие, декретные пособия после индексации и освобождение от налогов имущества, переданного мобилизованным.

В 2023 г. значительно изменится часть российского законодательства. Какие новинки ждут россиян, рассказал ФедералПресс адвокат Владимир Гончаров.

Во-первых, очень скоро изменится срок уплаты НДС. Теперь его нужно будет платить 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом. От налога освобождается имущество, переданное мобилизованным. А на внутренние воздушные перевозки россиян и багажа еще два года будет действовать льготная ставка в 10%.

Будет введено универсальное детское пособие, которые объединит разрозненные сейчас выплаты за детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Декретные пособия вырастут после индексации, равно как и другие соцвыплаты. Например, пособие при рождении ребенка составит 23 011 руб., максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей — 33 282 руб.

Что касается ЛДНР и прочих новых субъектов РФ, то изменится база для уплаты НДС. Для этих регионов будут действовать три налоговые ставки — нулевая (при исполнении госконтрактов и транспортных услуг), 9,09% и 16,67%. Для остальных введут ЕНП, то есть единый налоговый платеж. Он будет введен вместо обособленных налогов и сборов. Это позволит решить проблему с переплатой одних налогов и недочетом других. Физическими и юридическими лицами ежемесячно в бюджет будет вноситься определенная общая сумма, которая будет распределяться налоговой, то есть государством непосредственно.

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Как ранее рассказывал DK.RU, произойдет ожидаемое слияние ФСС и Пенсионного фонда. Появится один платеж вместо двух и будет установлена предельная база обязательного и пенсионного страхования. После этого гражданам будет проще работать со взносами и получать полагающиеся по закону услуги.

Помимо этого появится список организаций, которым правительство разрешит ограничивать доступ к своей бухгалтерской отчетности в ГИРБО. Третьи лица не смогут получить доступ к ЕГРН без разрешения собственника.