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В Екатеринбурге появится сквер имени Юрия Мансурова, врача, погибшего от COVID

В Екатеринбурге появится сквер имени Юрия Мансурова, врача, погибшего от COVID
Иллюстрация: личная страница в социальных сетях Юлии Мансуровой

Юрий Мансуров скончался в 2020 г. Во время пандемии он оказывал помощь больным, заразился и погиб. Сквер его имени располагается в Юго-Западном районе, рядом с Областной больницей.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Екатеринбургский сквер возле Областной клинической больницы №1 решено назвать именем Юрия Мансурова — хирурга, скончавшегося в июне 2020 г. от коронавируса при оказании помощи пациентам. Об этом в своих социальных сетях сообщила его жена — Юлия Мансурова.

«Ну что же, можно и выдохнуть. Вышла с комиссии по топонимике. Теперь в память о муже останется не только высокая правительственная награда — Орден Пирогова, но и целый большой сквер в Юго-Западном районе города Екатеринбурга. Сквер имени Юрия Мансурова. Год мы с Администрацией работали над этим вопросом. Рассматривали разные варианты. Вместе искали достойный. Вариантов было по пальцам одной руки, все достойные, мы сообща, голосованием, выбрали лучший. Это вечная память Великому Врачу», — написала Юлия Мансурова.

Напомним, что заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале была одна из самых высоких в стране, а Екатеринбург был третьим городом по росту заболеваемости COVID.

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Автор: Татьяна Юстус
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