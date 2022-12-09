Минфин США разрешил Казахстану принимать карты «Мир» без последствий

«На особом контроле»: американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило Казахстану выдавать деньги по картам «Мир». Но с некоторыми оговорками.

Казахстанские банки получили от американского Минфина разрешение на обслуживание операций по платежным картам российской системы «Мир», которые используют физлица, пишет Коммерсантъ. Теперь банки Казахстана могут принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные деньги через банкоматы.

Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило в письме, что использование карты «Мир» разрешено физическим лицам, в том числе приехавшим из России. Однако операции с этой платежной системой остаются «на особом контроле». Так Минфин намерен пресечь ее использование для обхода санкций, введенных в отношении России. Ранее OFAC разъяснило, что финансовые организации за пределами США, заключающие соглашение с Национальной системой платежных карт (оператором системы «Мир»), могут попасть под американские санкции.

Как ранее рассказывал DK.RU, в шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система «Мир», банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США. Опасения по поводу вторичных санкций перевешивают интерес к комиссионным доходам. Обслуживать операции через «Мир» в ноябре прекратили банки в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме. С 21 ноября банк Шри-Ланки хотел начать выдавать россиянам дебетовые карты Visa и MasterCard. Предполагалось, что оформлять их будут Народный банк Шри-Ланки (НБШЛ) и российский Национальный инвестиционно-промышленный банк (НИПБ), однако сделка сорвалась после угроз США.