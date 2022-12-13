Fix Price планирует выход на рынок ОАЭ

На фоне значительно сузившихся возможностей, ОАЭ, прежде всего Дубай — одно из немногих направлений для международной экспансии российского бизнеса.

О планах сети магазинов фиксированных цен Fix Price выйти на рынок Объединенных Арабских Эмиратов стало известно из опубликованных на портале Headhunter вакансиях, пишет «Коммерсантъ». Торговая сеть ищет руководителя отдела розницы, менеджеров, специалистов по логистике: сотрудникам предстоит управлять группой магазинов в ОАЭ, разрабатывать ассортиментную и ценовую политику, размещать и сопровождать заказы у местных поставщиков. В самой компании не стали комментировать выход на рынок ОАЭ, отметив лишь, что всегда рассматривают варианты для расширения.

Формат магазинов Fix Price можно назвать перспективным и конкурентоспособным для ОАЭ, особенно для Дубая, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В Дубае сейчас проживает много русскоязычных, а основную часть товара торговая сеть ввозит из Китая, поэтому логистических проблем возникнуть не должно.

Ранее сообщалось о планах начать работу на рынке ОАЭ российских застройщиков «Пионер» и «Самолет». Открытие в Дубае планирует и екатеринбургская сеть «Жизньмарт».

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Fix Price сейчас насчитывает более 5 тыс. магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии — в последних четырех странах сеть развивается только по франшизе. Выручка ритейлера в третьем квартале увеличилась на 21,2% год к году, до 70,1 млрд руб., чистая прибыль — на 36,7%, до 7 млрд руб.