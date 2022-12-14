На Среднем Урале открыли движение по обновленным участкам важных федеральных дорог

До четырех полос расширили отрезки трассы Екатеринбург — Тюмень в районе Талицы и трассы Екатеринбург — Пермь в районе Ачита. Объекты станут частью будущей М-12.

Открыто движение сразу по двум участкам будущей трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, которую решили продлить до Тюмени. За запуском по видеосвязи следил президент Владимир Путин.

Так четырехполосным стал отрезок федеральной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень от 180 до 215 км, в районе Талицы. Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, помимо обновления дорожного полотна, на участке трассы отремонтировали мосты через реки Юрмыч и Сугат и обустроили четыре разворотных петли для подъезда к населенным пунктам.

Дорожное строительство — это экономическое развитие, комфортность передвижения, безопасность. Только на этом участке от Екатеринбурга до Тюмени с начала масштабной реконструкции, с преобразованием этой трассы в дорогу первой категории аварийность и гибель снизились на 20%, — заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Всю дорогу Р-351 планируют расширить до четырех полос к 2025 г. Как уже писал DK.RU, часть работ будет связана со строительством полноценных обходов Богдановича и Белоярского, где сейчас автомобилисты часто стоят в пробках. Уралуправтодор уже заключил контракт на строительство обходов с тюменской компанией — ей предстоит реконструировать 46 км существующей дороги и построить обходной маршрут, протяженностью 26 км.

Второй обновленный участок находится на отрезке с 207 по 212 км Пермского тракта, в районе Ачита. Сейчас там идет капитальный ремонт 45-километрового отрезка дороги: трассу расширяют до четырех полос, разделяют встречные транспортные потоки.

Ранее DK.RU сообщал, что строительство скоростной трассы М-12 подорожало до 800 млрд руб. Стоимость дорожных работ уже выросла на 30% сверх сметы. Причина этого — не только рост цен на железо, но и сложности с рельефом, которые невозможно было предусмотреть ранее.

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