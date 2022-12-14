Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.12
62,76
66,27
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Региональные власти намерены вернуть полномочия по утверждению генплана Екатеринбурга

Региональные власти намерены вернуть полномочия по утверждению генплана Екатеринбурга
Иллюстрация: Сергей Васьков

В течение 2021 г. этот вопрос находился в ведении городской администрации. Если закон примут на следующей неделе, с 2023 г. генплан Екатеринбурга снова будет утверждать Минстрой.

#ВЛАСТЬ#СТРОЙКА#НОВОСТИ

В Законодательное собрание внесен проект закона о перераспределении градостроительных полномочий: право утверждения генплана Екатеринбурга на ближайшие шесть лет предлагается передать исполнительным органам власти региона. В числе авторов законодательной инициативы — председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и ее первый зампред — экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

В пояснительной записке указано, что такой шаг необходим, поскольку Екатеринбург является центром агломерации и оказывает влияние на входящие в ее состав муниципалитеты.

Проект закона обсудят на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления 15 декабря. Дальше, по всей видимости, он будет рассмотрен на общем заседании Заксобрания на следующей неделе. Если закон будет принят, с 1 января 2023 г. генплан уральской столицы будет утверждать свердловское правительство.

Перераспределение градостроительных полномочий Екатеринбурга происходит уже не первый раз. Часть функций были переданы региональному Минстрою в 2015 г., после того, как мэром избрали Евгения Ройзмана (в 2022 г. включен в реестр иноагентов). Одно из этих полномочий — утверждение ПЗЗ — вернули городу еще в 2016 г.

Как ранее писал DK.RU, администрация Екатеринбурга вернула себе контроль над стройками после того, как главой города стал Алексей Орлов. С 1 января 2022 г. городские власти вновь получили право:  

  • утверждать генплан города;
  • вносить в генплан изменения;
  • выдавать разрешения на строительство;
  • выдавать разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при строительстве и реконструкции капитального строительства.

Напомним, срок действия нынешнего генплана истекает в 2025 г. Сейчас готовится новая версия документа, которая будет действовать до 2045 г.

Читайте также на DK.RU: «Это должны делать специалисты». Полномочия по утверждению ПЗЗ все-таки передали от городской думы мэрии

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кадровый дефицит в Свердловской области вырос. Некоторые компании повышают зарплатыКадровый дефицит в Свердловской области вырос. Некоторые компании повышают зарплаты
  • Екатерининская Ассамблея-2022: как прошел главный благотворительный вечер года на УралеЕкатерининская Ассамблея-2022: как прошел главный благотворительный вечер года на Урале
  • Скончался один из собственников ГК «Автоплюс»Скончался один из собственников ГК «Автоплюс»
  • Наконец-то: в 2023 году начнутся работы над новым залом ФилармонииНаконец-то: в 2023 году начнутся работы над новым залом Филармонии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.