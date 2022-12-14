Региональные власти намерены вернуть полномочия по утверждению генплана Екатеринбурга

В течение 2021 г. этот вопрос находился в ведении городской администрации. Если закон примут на следующей неделе, с 2023 г. генплан Екатеринбурга снова будет утверждать Минстрой.

В Законодательное собрание внесен проект закона о перераспределении градостроительных полномочий: право утверждения генплана Екатеринбурга на ближайшие шесть лет предлагается передать исполнительным органам власти региона. В числе авторов законодательной инициативы — председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и ее первый зампред — экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

В пояснительной записке указано, что такой шаг необходим, поскольку Екатеринбург является центром агломерации и оказывает влияние на входящие в ее состав муниципалитеты.

Проект закона обсудят на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления 15 декабря. Дальше, по всей видимости, он будет рассмотрен на общем заседании Заксобрания на следующей неделе. Если закон будет принят, с 1 января 2023 г. генплан уральской столицы будет утверждать свердловское правительство.

Перераспределение градостроительных полномочий Екатеринбурга происходит уже не первый раз. Часть функций были переданы региональному Минстрою в 2015 г., после того, как мэром избрали Евгения Ройзмана (в 2022 г. включен в реестр иноагентов). Одно из этих полномочий — утверждение ПЗЗ — вернули городу еще в 2016 г.

Как ранее писал DK.RU, администрация Екатеринбурга вернула себе контроль над стройками после того, как главой города стал Алексей Орлов. С 1 января 2022 г. городские власти вновь получили право:

утверждать генплан города;

вносить в генплан изменения;

выдавать разрешения на строительство;

выдавать разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при строительстве и реконструкции капитального строительства.

Напомним, срок действия нынешнего генплана истекает в 2025 г. Сейчас готовится новая версия документа, которая будет действовать до 2045 г.

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