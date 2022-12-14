Министерство финансов России объединит в одну сеть ОМС и ДМС

Речь идет об обязательном медицинском страховании и о развитии системы страхования жизни как инструмента долгосрочных сбережений, которым займутся страховые компании.

Минфин предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в одну систему к 2030 году. Комментируя стратегию развития финансового рынка РФ Всероссийский союз страховщиков заявил, что в сфере инвестиционного страхования жизни также рассматриваются нововведения:

Существенной является позиция в отношении того, что администрированием системы — как в ДМС, так и в ОМС — по мнению регуляторов, должны заниматься страховые компании, использующие в своей деятельности максимально клиентоориентированный подход.

Предлагается развивать страхование жизни как инструмент долгосрочных сбережений. Кроме того, стратегия предполагает развитие страхования критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни.