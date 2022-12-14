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Министерство финансов России объединит в одну сеть ОМС и ДМС

Министерство финансов России объединит в одну сеть ОМС и ДМС
Иллюстрация: vesti1.ru

Речь идет об обязательном медицинском страховании и о развитии системы страхования жизни как инструмента долгосрочных сбережений, которым займутся страховые компании.

#НОВОСТИ

Минфин предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в одну систему к 2030 году. Комментируя стратегию развития финансового рынка РФ Всероссийский союз страховщиков заявил, что в сфере инвестиционного страхования жизни также рассматриваются нововведения:

Существенной является позиция в отношении того, что администрированием системы — как в ДМС, так и в ОМС — по мнению регуляторов, должны заниматься страховые компании, использующие в своей деятельности максимально клиентоориентированный подход.

Предлагается развивать страхование жизни как инструмент долгосрочных сбережений. Кроме того, стратегия предполагает развитие страхования критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни.

Как ранее рассказывал DK.RU, произойдет ожидаемое слияние ФСС и Пенсионного фонда. Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова предупредила об изменениях в системе ОМС с 1 декабря. Часть Российского законодательства сильно изменится уже с 2023 года.
 
 
Автор: Андрей Широков
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