Евгений Куйвашев попал в санкционный список Минфина США

Помимо него посещать эту страну и иметь активы в ней запрещено еще 28 губернаторам, пяти членам совета директоров РЖД, предпринимателю Владимиру Потанину и представителям финансового сектора России.

Минфин США обновил список лиц, в отношении которых введены санкции из-за специальной военной операции в Украине. Среди них оказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвшаев. Вместе с ним в список попали еще 28 губернаторов, в том числе руководители соседних регионов Алексей Текслер, Александр Моор и глава Оренбургской области Денис Паслер, который раньше возглавлял свердловское правительство.

Ранее DK.RU сообщил, что ограничения также были введены в отношении руководителя «Норильского никеля» Владимира Потанина, а также его же холдинга «Интеррос» и принадлежащего тому Росбанка. В SDN-лист попали структуры банка ВТБ, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, замминистра финансов Алексей Сазанов, руководитель РЖД Олег Белозеров и ряд российских губернаторов.

В письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена указано, что Вашингтон принял меры против «крупных действующих лиц в финансовом секторе России, должностных лиц высокого ранга, связанных с усилиями по мобилизации», пишет ТАСС.

Напомним, летом Евгений Куйвашев попал под санкции Великобритании. Ему и еще 37 губернаторам запретили посещать эту страну и иметь активы в ней.

DK.RU также сообщал, что под персональные санкции за последний год попали еще несколько уральских политиков. В отношении полпреда Владимир Якушева персональные санкции ввело правительство Канады. А сенатор и экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский оказался в санкционном списке Евросоюза.