Построить и обновить. В области появляется все больше спортцентров международного уровня

Задачи ответственного девелопера сегодня не ограничиваются возведением комфортного жилья. Стройкомпании должны также формировать полноценную городскую среду. Как это реализуют в Свердловской области?

Строительная отрасль объявлена властями страны главной движущей силой экономики на ближайшие годы. Именно на строителей возлагается миссия обеспечения спроса на металл и стройматериалы, обеспечения городов и поселков рабочими местами, оживления экономики за счет сдачи новых объектов.

Но «правильный» девелопер должен думать не только о возведении новых ЖК, но и об инфраструктуре, социальных объектах, уверены в компании СТРОЙТЭК. Директор центра продаж застройщика Татьяна Гузеева подчеркивает:

— Мы социальный девелопер, и очень гордимся этим. В 2022 г. мы сдали не только 100 тыс. кв. м жилья, передали две тысячи квартир, но и две школы. Расположенные рядом с новыми кварталами учебные заведения, комфортные для учеников и учителей, показывают, какой должна быть современная школа, что должен учитывать застройщик при работе с такими объектами.

Сейчас СТРОЙТЭК возводит Центр художественной и эстетической гимнастики (ЦХиЭГ) в микрорайоне Солнечный. Он станет третьим по величине и оснащенности центром гимнастики в России, который спроектирован и построен по международным стандартам FISU, крупнейшим на Урале и в Сибири. В центре будут проходить тренировки спортсменов, еще он будет функционировать как стадион, вмещающий до двух тысяч зрителей. Уже в 2023 г. там состоятся соревнования в рамках Международных студенческих игр.

Фото: Центр художественной и эстетической гимнастики, СТРОЙТЭК

Объект готов на 100% и сдается в декабре 2022 г. В первом квартале 2023 г. там будут проходить тренировки, запланированы тестовые соревнования.

Здание с динамичным фасадом станет ярким акцентом среди стандартной жилой застройки микрорайона, — обещает застройщик.

Общая площадь ЦХиЭК составит почти 23 тыс. кв. м. Главная арена спорткомплекса будет одновременно вмещать три ковра, еще два ковра вместит разминочный зал и четыре — тренировочный. Проектом предусмотрены тренажерные и хореографические залы, отдельная зона для СМИ и организации трансляций. Центр художественной и эстетической гимнастики является частью большого культурно-образовательного кластера. После завершения соревнований 2023 г. он будет передан в пользование детско-юношеских спортивных организаций.

В настоящее время девелопер занимается реконструкцией Дворца водных видов спорта (ДВВС) в Первоуральске.

Компания СТРОЙТЭК всегда уделяла большое внимание выполнению своих социальных обязательств. Мы рассматриваем строительство социальных объектов как посильный вклад в развитие уральского региона, — подчеркивает Татьяна Гузеева.

Масштабная реконструкция Дворца водных видов спорта, предназначенного для тренировок и соревнований по спортивному и синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду, будет завершена в июне 2023 г.

Фото: Дворца водных видов спорта (ДВВС), СТРОЙТЭК

Дворец был построен в 1987 г., к настоящему времени его архитектурный облик и техническое оснащение сильно устарели. Проект реконструкции включает новое оформление фасада с применением современных энергосберегающих материалов, замену всех инженерных систем и серьезную внутреннюю перепланировку, в том числе возведение пристройки с отдельной чашей для водного поло.

Общая площадь спортивного объекта — 21 839 кв. м. В нем предусмотрены два больших бассейна (реконструируемый (21x50 м) и строящийся (25x36 м)), две малые чаши, залы общей физической подготовки, раздевалки, медицинский блок, конференц-зал, буфет, комнаты отдыха и технические помещения. Зрительские трибуны рассчитаны на 1 536 человек.

Реконструкция движется полным ходом:

идут внутренние отделочные работы;

до конца 2022 г. будут завершены наружные работы;

завершаются работы по внутренним инженерным коммуникациям.

Дворец готовится к летним спортивным играм 2023 г., после чего в здании будут работать школа по водным видам спорта и плавательные секции для горожан.

Сейчас девелопер возводит гимназию №40 у Метеогорки в Екатеринбурге — проект, который городские власти планировали уже не один год. Учебное заведение на ул. Мичурина будет вмещать более тысячи учеников, предусмотрены 16 классов начальной школы и 24 класса для учеников средней и старшей школ.

Гимназия возводится на месте старого здания школы, построенной еще в 40-е годы XX века и снесенной в 2019 г. из-за аварийного состояния. В новом учебном заведении площадью более шести тыс. кв. м будут просторные классы, рекреационные зоны, кабинеты, оборудованные для изучения отдельных предметов и технологий, актовый и спортивный залы, медицинский блок и столовая. Гимназия будет сдана в четвертом квартале 2023 г.

Большая площадь остекления обеспечит высокий уровень инсоляции, а энергосберегающие окна — комфортный микроклимат в помещениях. В здании будет создана безбарьерная среда для маломобильных лиц, коридоры оснащены удобной системой навигации, а классы — современным мультимедийным оборудованием. Во дворе школы появятся многофункциональные спортивные площадки, современные детские игровые комплексы и зона отдыха, где дети смогут провести время на длинных переменках, — рассказывает застройщик.

В настоящее время СТРОЙТЭК возводит современные жилые комплексы во всех перспективных районах города. Ознакомиться с проектами можно на сайте застройщика, Вконтакте. Также всю информацию можно получить по телефону: +7 (343) 363-86-90.

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