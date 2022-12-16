TikTok сократил офис в России с 500 до 10 сотрудников

Официально в компании не раскрыли количество сокращенных сотрудников и причины принятого решения, однако работавшие в TikTok сотрудники говорят о том, что на работе остался только отдел гейминга.

Информацию о массовых увольнениях подтвердили представители TikTok в России — местное подразделение компании сократило большую часть персонала, сообщает Forbes. В начале декабря офис, который арендовал российский TikTok, «пустовал в разгар рабочего дня». Источники журнала сходятся во мнении, что компания сократила почти всех сотрудников. По данным одного из собеседников издания, сокращения коснулись до 500 сотрудников местного офиса. Оставшийся персонал — 10 человек, это специалисты команды гейминга, и их обещают релоцировать в Дубаи.

В марте соцсеть TikTok ввела ряд ограничений для пользователей из России. Пользователи лишились возможности публиковать новые ролики и проводить прямые трансляции, также им стал недоступен контент зарубежных авторов. Это был ответ на принятием в России закона об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России. TikTok продолжает оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценной работы соцсети, сообщили в компании:

И сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в России. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время.

Правительство РФ предварительно одобрило несколько коммуникационных сервисов, представленных Индустриальным центром компетенций, рассказывал DK.RU. Среди них соцсеть Looky от ООО «Мотивационные решения», которая нацелена заменить Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской), соцсеть Sunlight Play от ООО «ГРИ» — аналог TikTok, сервис видеосвязи для конференций Dion, призванный заменить Zoom, Skype, Google Meet, MS teams.