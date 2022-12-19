Тариф на техосмотр в Свердловской области вырастет почти в два раза

Увеличивают стоимость услуги почти по всей стране, в среднем — на минимально разрешенный антимонопольщиками тариф. Сколько будут платить владельцы легковушек и грузовых машин в 2023 г.?

Новые тарифы на техосмотр автомобилей должны утвердить в России до 20 декабря. Большинство регионов поднимет предельную стоимость услуги до минимально разрешенного ФАС тарифа, не станет исключением и Свердловская область.

На прошлой неделе стало известно, что в регионе решено увеличить тариф на техосмотр легковых автомобилей в 1,83 раза, с 498 до 913 руб., для грузовых машин тариф вырастет с 498 до 999 руб. Владельцы мототранспорта будут платить 321 руб. вместо 166 руб.

Согласно данным «Коммерсанта», в среднем по стране цены на техосмотр самой популярной категории, легковых автомобилей, вырастут на 57%. Большинство регионов подняли тариф до 913 рублей — это минимально разрешенный ФАС тариф.

Приказ ФАС по расчету предельных тарифов на ТО, которые устанавливают для каждого субъекта региональные власти, начал действовать в октябре. Прежняя методика действовала с 2012 г., ее много критиковали страховщики, заявляя, что не получают прибыль и не могут развивать бизнес.

Напомним, с декабря 2021 г. техосмотр является обязательным только для грузовиков, автобусов и такси. Легковые автомобили должны проходить ТО при перерегистрации машины старше четырех лет в ГИБДД или при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

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Ранее DK.RU писал, что в Свердловской области также выросла стоимость вывоза мусора. Самые высокие тарифы установлены для северной зоны Свердловской области, где работает оператор ООО «Рифей», вывоз мусора теперь стоит 831,06 руб./кубометр, плюс 9% к прежнему тарифу.

Для восточных территорий, которые обслуживает МУП «Специализированная автобаза», куда входят Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ирбит и другие города, тарифы увеличены на 3,1% и составят 627,06 руб./кубометр.