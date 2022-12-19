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Свердловская область получит дотацию из федерального бюджета

Свердловская область получит дотацию из федерального бюджета
Автор фото: Михаил Почуев. Иллюстрация: ТАСС

Выплаты для компенсации по инвестиционным вычетам получат 19 регионов страны. Как заявил Михаил Мишустин, это поможет субъектам активнее работать с местным бизнесом.

#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Правительство РФ выделит Свердловской области дотацию на компенсацию по инвестиционным вычетам. По информации пресс-службы Правительства, в программу попали 19 регионов страны, на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль будет выделено почти 3 млрд руб.

Федеральную помощь получают регионы, успешно внедрившие комплекс мероприятий по совершенствованию привлекательности своих территорий для капиталовложений.

Благодаря такой поддержке они смогут активнее работать с бизнесом, а предприниматели — уменьшить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет, тем самым снизить стоимость своего проекта, освободить часть ресурсов на его дальнейшее развитие либо запуск новых перспективных идей, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства получат:

  • Республика Башкортостан,
  • Краснодарский край,
  • Амурская область,
  • Владимирская область,
  • Волгоградская область,
  • Калужская область,
  • Кемеровская область,
  • Курская область,
  • Липецкая область,
  • Московская область,
  • Новосибирская область,
  • Орловская область,
  • Приморский край,
  • Ростовская область,
  • Рязанская область,
  • Самарская область,
  • Свердловская область,
  • Тульская область,
  • Челябинская область.

Ранее DK.RU писал, что бюджет Свердловской области вырос на 5,8 млрд руб. Министр финансов Свердловской области Александр Старков рассказал, как регион потратит дополнительные средства:  

  • 1,5 млрд руб. будет направлено на обеспечение финансовой устойчивости государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования;
  • 1 млрд руб. — на реализацию инфраструктурных проектов;  
  • 255 млн руб. — на обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта;
  • 574 млн руб. — на повышение доступности перевозок жителей региона железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Ранее депутаты гордумы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект городского бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг. В следующем году бюджет снова будет дефицитным. Предварительно речь идет о превышении расходов над доходами на 6,7%.

Расходы Екатеринбурга в 2023 г. должны составить 66,2 млрд руб. Традиционно больше половины средств будет направлено на развитие социальной сферы. В отраслевом разрезе траты выглядят так:

  • на образование направят 32,1 млрд руб.;
  • на национальную экономику — 17,4 млрд руб.;
  • на соцполитику — 4,2 млрд руб.;
  • на ЖКХ — 3,1 млрд руб.;
  • на культуру — 2 млрд руб.;
  • и на физическую культуру и спорт — 2,3 млрд руб.
Автор: Александра Клименко
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