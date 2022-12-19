Свердловская область получит дотацию из федерального бюджета
Выплаты для компенсации по инвестиционным вычетам получат 19 регионов страны. Как заявил Михаил Мишустин, это поможет субъектам активнее работать с местным бизнесом.
Правительство РФ выделит Свердловской области дотацию на компенсацию по инвестиционным вычетам. По информации пресс-службы Правительства, в программу попали 19 регионов страны, на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль будет выделено почти 3 млрд руб.
Федеральную помощь получают регионы, успешно внедрившие комплекс мероприятий по совершенствованию привлекательности своих территорий для капиталовложений.
Благодаря такой поддержке они смогут активнее работать с бизнесом, а предприниматели — уменьшить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет, тем самым снизить стоимость своего проекта, освободить часть ресурсов на его дальнейшее развитие либо запуск новых перспективных идей, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства получат:
- Республика Башкортостан,
- Краснодарский край,
- Амурская область,
- Владимирская область,
- Волгоградская область,
- Калужская область,
- Кемеровская область,
- Курская область,
- Липецкая область,
- Московская область,
- Новосибирская область,
- Орловская область,
- Приморский край,
- Ростовская область,
- Рязанская область,
- Самарская область,
- Свердловская область,
- Тульская область,
- Челябинская область.
Ранее DK.RU писал, что бюджет Свердловской области вырос на 5,8 млрд руб. Министр финансов Свердловской области Александр Старков рассказал, как регион потратит дополнительные средства:
- 1,5 млрд руб. будет направлено на обеспечение финансовой устойчивости государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования;
- 1 млрд руб. — на реализацию инфраструктурных проектов;
- 255 млн руб. — на обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта;
- 574 млн руб. — на повышение доступности перевозок жителей региона железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Ранее депутаты гордумы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект городского бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг. В следующем году бюджет снова будет дефицитным. Предварительно речь идет о превышении расходов над доходами на 6,7%.
Расходы Екатеринбурга в 2023 г. должны составить 66,2 млрд руб. Традиционно больше половины средств будет направлено на развитие социальной сферы. В отраслевом разрезе траты выглядят так:
- на образование направят 32,1 млрд руб.;
- на национальную экономику — 17,4 млрд руб.;
- на соцполитику — 4,2 млрд руб.;
- на ЖКХ — 3,1 млрд руб.;
- на культуру — 2 млрд руб.;
- и на физическую культуру и спорт — 2,3 млрд руб.