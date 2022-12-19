Свердловская область получит дотацию из федерального бюджета

Выплаты для компенсации по инвестиционным вычетам получат 19 регионов страны. Как заявил Михаил Мишустин, это поможет субъектам активнее работать с местным бизнесом.

Правительство РФ выделит Свердловской области дотацию на компенсацию по инвестиционным вычетам. По информации пресс-службы Правительства, в программу попали 19 регионов страны, на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль будет выделено почти 3 млрд руб.

Федеральную помощь получают регионы, успешно внедрившие комплекс мероприятий по совершенствованию привлекательности своих территорий для капиталовложений.

Благодаря такой поддержке они смогут активнее работать с бизнесом, а предприниматели — уменьшить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет, тем самым снизить стоимость своего проекта, освободить часть ресурсов на его дальнейшее развитие либо запуск новых перспективных идей, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства получат:

Республика Башкортостан,

Краснодарский край,

Амурская область,

Владимирская область,

Волгоградская область,

Калужская область,

Кемеровская область,

Курская область,

Липецкая область,

Московская область,

Новосибирская область,

Орловская область,

Приморский край,

Ростовская область,

Рязанская область,

Самарская область,

Свердловская область,

Тульская область,

Челябинская область.

Ранее DK.RU писал, что бюджет Свердловской области вырос на 5,8 млрд руб. Министр финансов Свердловской области Александр Старков рассказал, как регион потратит дополнительные средства:

1,5 млрд руб. будет направлено на обеспечение финансовой устойчивости государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования;

1 млрд руб. — на реализацию инфраструктурных проектов;

255 млн руб. — на обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта;

574 млн руб. — на повышение доступности перевозок жителей региона железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Ранее депутаты гордумы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект городского бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг. В следующем году бюджет снова будет дефицитным. Предварительно речь идет о превышении расходов над доходами на 6,7%.

Расходы Екатеринбурга в 2023 г. должны составить 66,2 млрд руб. Традиционно больше половины средств будет направлено на развитие социальной сферы. В отраслевом разрезе траты выглядят так: