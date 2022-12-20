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Huawei закрывает российские офисы из-за риска вторичных санкций

Huawei закрывает российские офисы из-за риска вторичных санкций
Иллюстрация: Ozon.ru

Телекоммуникационное подразделение может быть использовано в гос секторе. Более 2000 человек попали под риск увольнения, часть из них сможет переехать в СНГ но другая половина останется без работы.

#ТЕЛЕКОМ#НОВОСТИ

Китайский Huawei закрывает российские офисы, ответственные за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов. Как сообщает Коммерсантъ, речь идет об Enterprise Business Group, это подразделение телекоммуникационного оборудования в России. Закрытие ожидается уже с 1 января.

Компания пошла на такой шаг из-за опасений вторичных санкций, оборудование могут использовать в госсекторе, указал собеседник газеты. В общей сложности порядка 2 тыс. человек занимались продажами ИКТ-решений. Теперь некоторым сотрудникам предложили перевестись в страны СНГ, а других работников уволят. По мнению специалистов, за расформированием подразделения последуют сложности с приобретением оборудования – схема параллельного импорта заменит не все поставки.

Ранее DK.RU сообщал, что, по данным GS Group, Huawei впервые с 2019 года нарастила поставки смартфонов в Россию по итогам девяти месяцев текущего года. Вместе с тем отмечается, что в стране не закроют офис продаж потребительской электроники.

Автор: Андрей Широков
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