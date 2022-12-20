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Девятый пакет санкций: курс евро снова стремительно растет

Девятый пакет санкций: курс евро снова стремительно растет
Иллюстрация: РИА Новости

Курс евро на валютных торгах Московской биржи превысил 70 руб. впервые с 27 мая 2022 года, свидетельствуют данные торгов. К 11:10 рост европейской валюты ускорился до 1,42 %.

#КУРС РУБЛЯ#НОВОСТИ
С 19 декабря курс евро прибавляет по 1,31%, поднявшись до 70,0025 руб. Это произошло впервые с конца мая, свидетельствуют данные площадки. В целом в начале торгов курс рубля опустился ниже уровня 65 руб за доллар, а к 11:10 рост европейской валюты ускорился до 1,42% и находится на уровне 70,08 руб.
 
В настоящее время на российскую валюту влияют несколько факторов: рубль реагирует на утвержденный в пятницу, 16 декабря, девятый пакет санкций Евросоюза. Он предусматривает ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также двигателей к ним, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые возможно использовать в оборонном секторе.
 
Эксперты Альфа-банка ожидают ослабления курса рубля в 2023, рассказывал DK.RU. Они отмечают, что не заметили радикального снижения интереса населения к валютным инструментам. Доля валютных депозитов граждан РФ сократилась с около $90 млрд в предыдущие годы до $60 млрд в сентябре 2022 г. При этом на $10–13 млрд увеличился объем наличной валюты в обращении. В условиях неопределенности маловероятно, что клиенты банков массово будут переходить в рубль.
Автор: Андрей Широков
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