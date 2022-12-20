Девятый пакет санкций: курс евро снова стремительно растет

Курс евро на валютных торгах Московской биржи превысил 70 руб. впервые с 27 мая 2022 года, свидетельствуют данные торгов. К 11:10 рост европейской валюты ускорился до 1,42 %.

С 19 декабря курс евро прибавляет по 1,31%, поднявшись до 70,0025 руб. Это произошло впервые с конца мая, свидетельствуют данные площадки . В целом в начале торгов курс рубля опустился ниже уровня 65 руб за доллар, а к 11:10 рост европейской валюты ускорился до 1,42% и находится на уровне 70,08 руб.

В настоящее время на российскую валюту влияют несколько факторов: рубль реагирует на утвержденный в пятницу, 16 декабря, девятый пакет санкций Евросоюза. Он предусматривает ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также двигателей к ним, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые возможно использовать в оборонном секторе.