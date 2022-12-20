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Михаил Мишустин: правительство продлило снижение ставок платежей для бизнеса

Михаил Мишустин: правительство продлило снижение ставок платежей для бизнеса
Иллюстрация: РБК

О серии мер поддержки для юизнеса в России рассказал в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В повестке лизинговые платежи, региональные дотации, и запуск платформы МСП.РФ.

#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник заявил, что российское правительство продлило снижение ставок лизинговых платежей для малых и средних предприятий и направит на эти цели более миллиарда рублей: 

Средства выделяются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Для этого направим из бюджета в следующем году свыше 1,1 млрд рублей. Очень важно, что такие меры позволят бизнесу сконцентрировать сэкономленные средства на организации самого производства и увеличить выпуск продукции.

Еще одним решением по поддержке малых и средних предприятий стало продление для небольших компаний снижения ставок лизинговых платежей, заявил премьер на совещании со своими заместителями. По словам Мишустина, они составят не больше 6% годовых на оборудование отечественного производства и не больше 8% на зарубежное оборудование. 

Так же Мишустин рассказал о новой услуге на платформе МСП.РФ, которая облегчит жизнь бизнеса в России. Уже 19 декабря запущен цифровой профиль для предпринимателей. Все сведения поступают на платформу автоматически из госорганов, предпринимателям не нужно тратить время на предоставление таких сведений. Новая услуга позволит адресно предлагать компаниям региональные и федеральные программы под запросы и особенности этих компаний. Время заполнения заявок сократится за счет того, что из анкеты на получение кредита исключили более 50 пунктов. Предпринимателю не придется прикреплять порядка десяти документов, упростится и проверка со стороны банка, поскольку сведения о предпринимателе или компании поступают из достоверных государственных источников.

Мишустин так же подписал еще одно постановление, которое расширяет перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей. Теперь в перечень включена разработка и производство отдельных видов химической продукции. Расходы на исследования и разработки, вошедшие в перечень, исключены из базы расчета налога на прибыль и отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, налоговые платежи уменьшаются.

В перечень вошли 26 технологий химпроизводства. Среди них – выпуск удобрений и средств защиты растений, составов для нефтедобычи, моющих средств, производных для косметики, добавок для пластика и каучука, присадок к топливу и смазочным материалам, дезинфицирующих веществ, сырья для фармацевтической промышленности, веществ для пищевых добавок. 

Ранее DK.RU рассказывал о том, что по словам Мишустина на собрании 19 декабря, финансовую федеральную помощь так же получают регионы, успешно внедрившие комплекс мероприятий по совершенствованию привлекательности своих территорий для капиталовложений. Правительство РФ выделит таким областям дотацию на компенсацию по инвестиционным вычетам. Это поможет субъектам активнее работать с местным бизнесом.

Автор: Андрей Широков
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