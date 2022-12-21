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«Яндекс Маркет» начал производить собственные телевизоры

«Яндекс Маркет» начал производить собственные телевизоры
Иллюстрация: cnews.ru

В будущем под этим же брендом Tuvio компания выпустит холодильники, стиральные машины, микроволновки и другую технику, ими можно управлять с помощью голосового помощника «Алиса».

#НОВОСТИ

«Яндекс Маркет» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Tuvio еще в августе 2022 г., а в декабре на платформе впервые появились телевизоры собственной торговой марки в виде моделей с диагоналями 43 и 32 дюйма за 19 900 руб и 14 990 руб. Оба телевизора работают на платформе «Яндекс ТВ», ими можно управлять с помощью голосового помощника «Алиса», пишет Forbes. «Яндекс Маркет» обещает, что до конца года появится Full HD панель с диагональю 32 дюйма. Первую партию устройств собрали в Китае, но следующие компания планирует делать в России.

По данным на странице бренда, компания намерена выпустить электрический чайник, микроволновку, стиральную машину, холодильник и морозильный ларь. В будущем на «Яндекс Маркете» появятся холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другая домашняя электроника и бытовая техника Tuvio. Компания подала заявку на регистрацию бренда Vionic. Среди товаров, для которых может использоваться марка, в ней указаны шлем виртуальной реальности и перчатки для него. 18 августа «Яндекс Маркет» начал продавать товары для детей под собственным брендом Junion. Весной компания также запустила продажи аксессуаров для электроники под маркой Commo.

Начало специальной военной операции на Украине вызвало ажиотажный спрос на потребительские товары в России, рассказывал DK.RU. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли за январь-март 2022 г. россияне потратили на онлайн-покупки товаров 1,25 трлн руб — на 59% больше, чем за тот же период 2021 г. По сообщениям Wildberries и «Яндекс.Маркета», сегмент растет намного быстрее, чем весь российский ритейл, который в первом квартале 2022 г., по данным Росстата, вырос лишь на 3,6%.

Автор: Андрей Широков
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