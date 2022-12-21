Почти половина жалоб в УФАС региона касается спамовой рекламы

Вторая по значимости проблема для граждан, по данным сотрудников ведомства, — финансовая реклама, которая вводит в заблуждение от банков и ломбардов. Чем еще 2022 год запомнился УФАС?

— Из 570 заявлений, которые к нам поступили, 206 заявлений — жалобы на спамовую рекламу в виде звонков и смс-сообщений. Вторая по значимости проблема, с которой сталкиваются граждане региона, — реклама финансовых услуг, которые вводят в заблуждение. Ее распространяют в основном ломбарды и банки. Подобных заявлений в ФАС по свердловской области в 2022 г. поступило 35, — рассказал Дмитрий Шалободов, глава управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.

«Многих граждан также раздражает звуковая реклама на улице, например, про мир кожи и меха. Такая реклама сейчас запрещена. Мы рассмотрели ряд дел и признали факт нарушений», — добавил он.

В 2022 г. была организована возможность подачи жалоб в УФАС через исключительно единую информационную систему. Это дало возможность ведомству просматривать только те жалобы, которые подаются участниками закупок, потому что это должны быть лица, которые аккредитованы и должны соответствовать всем требованиям закона, в том числе иметь лицензии, которые необходимы для размещения закупки.

«Это исключило из рассмотрения ведомством те жалобы, которые подавались с целью дезорганизации работы служб заказчика, то есть жалобы писались с той целью, чтобы развалить аукцион. Таким образом, в этом году ФАС рассмотрела на 40% меньше жалоб на организацию торгов, чем обычно. И если в прошлом году мы включили 40% участников торгов, на которых пожаловались, в реестр недобросовестных поставщиков, то в этом только 27%», — рассказал Дмитрий Шалободов.

В этом году Свердловским УФАС было рассмотрено три дела о недобросовестной конкуренции. Одно из них — реклама майонеза «Провансаль» Екатеринбургского жирового комбината.

Напомним, что ЕЖК в прошлом году подал в суд на производителя майонеза из Большого Истока: слишком похожие упаковки. В результате ФАС признала факт нарушения и оштрафовала ООО «ЕМЖК», открывшееся в 2020 г. в Сысертском районе. На фоне огромных финансовых потерь екатеринбургский завод требует от него не только компенсации, но и уголовного преследования.

«Если говорить о монополистической деятельности, то заявлений в уходящем году стало больше, чем в предыдущем почти на 60%, а именно 665. Это связано с технологическими присоединениями к городским электрическим сетям и социальной газификацией. Картелей в этом году мы выявили больше, по ним возбуждено пять дел в этом году, а в прошлом было три. В основном это сговоры на торгах. В этом году мы наложили штрафов на 65 млн рублей. Взыскали 110 млн рублей», — заключил Дмитрий Шалободов.

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