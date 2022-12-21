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Еще одна промплощадка под снос. Новый ЖК появится между фабрикой «Конфи» и «Калиной»

Еще одна промплощадка под снос. Новый ЖК появится между фабрикой «Конфи» и «Калиной»
Иллюстрация: ru.freepik.com

Жилые дома должны вскоре появиться на Сибирском тракте, на месте, где ранее была торговая база. Сейчас здесь начался демонтаж старых конструкций. Мэрия уже одобрила перевод земли в другую категорию.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

На месте торговой базы на Сибирском тракте начался снос старых строений. Городская комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки на последнем заседании позволила застроить данный участок размером 4,2 га. Об этом сообщает 66.RU.

База находится между кондитерской фабрикой «Конфи» и мостом у концерна «Калина». Летом, судя по документам Росреестра, у данного земельного участка сменился собственник. Новым владельцем стало ООО «ГрадСтрой». Компанией «ГрадСтрой» владеют собственники ТРЦ «Гринвич»Игорь Заводовский и Константин Погребинский.

Параллельно девелопер обратился в мэрию за сменой назначения территории (сейчас она имеет статус зоны производственно-складских объектов). Комиссия заявку одобрила.

«Промзоны и сельскохозяйственные территории постепенно уходят за границы города (это положения Стратегического плана). Поэтому решение логично. По вопросам после доклада я не помню каких-то возражений от членов комиссии», — рассказал один из участников заседания, депутат городской думы Дмитрий Сергин.

Напомним, что тенденция застройки промзон в черте города жилыми комплексами существует уже давно. Так, в этом году строительная компания «Брусника» начала застраивать территорию завода по ремонту чешских трамваев на Старой Сортировке в границах улиц Пехотинцев — Таватуйская — Сортировочная — Новая (еще проектируется). Здесь будет построено семь жилых домов, а также детский сад на 300 мест. Сроки сдачи — конец 2024 г. Квартал называется «Депо». 

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Автор: Татьяна Юстус
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