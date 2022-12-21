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Новая мера поддержки для айтишников: им наполовину скостили аренду помещений

Новая мера поддержки для айтишников: им наполовину скостили аренду помещений
Иллюстрация: ru.freepik.com

На этот раз инициатива исходит от региональной власти. Льгота распространяется на аренду помещений для размещения объектов связи и центров обработки данных.

#ЦИФРОВИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Соответствующий указ о новых мерах поддержки для IT-компаний подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Для компаний, работающих в сфере информационных технологий, снижается размер платы за аренду недвижимости под размещение объектов связи и центров обработки данных.

Поддержка предоставляется по договорам аренды государственного и муниципального имущества. Воспользоваться льготой смогут средние и малые предприятия, которые имеют аккредитацию. Всего в регионе 763 таких компании. Срок действия новой меры поддержки ограничен: она будет действовать с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2024 г.

О других региональных мерах поддержки IT-отрасли в интервью DK.RU рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин. По его словам, айтишников в регион привлекают интересными задачами, возможностью работать в крупных компаниях и получить образование в данной сфере.

«Сейчас мы обсуждаем с Targem Games общий образовательный проект и различного рода коллаборации, например, создание игры про Урал, где все наши самые интересные туристские локации могли бы быть отрисованы и оцифрованы. Это было бы интересно как с точки зрения продвижения игрового продукта, так и привлечения в регион туристов», — рассказал он.

Читайте также на DK.RU: Как партнерство с IT-компанией поможет в развитии бизнеса.

Автор: Татьяна Юстус
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