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Власти Екатеринбурга снова пытаются продать торговый дом «Железнодорожный»

Власти Екатеринбурга снова пытаются продать торговый дом «Железнодорожный»
Иллюстрация: Google Карты

Аукцион начинается с 57,9 млн руб. Новому владельцу предлагают приобрести долю в уставном капитале ООО, а также три склада и гараж. На прежние аукционы с этим лотом никто не заявился.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга решила приватизировать ООО «Торговый дом «Железнодорожный». Объекты этого хозяйственного общества расположены на территории 4-й овощебазы, на ул. Армавирской, 47. Информация о старте приема заявок появилась в ГИС Торги.

Новому владельцу предлагают приобрести 100% уставного капитала ООО «Торгововый дом «Железнодорожный». Номинальная стоимость доли, которая сейчас принадлежит муниципалитету, оценивается в 22,15 млн руб. Площадь земельного участка — 1,2 га, на нем расположены четыре одноэтажных здания: в трех из них расположены складские помещения (суммарная площадь — 4,1 тыс. кв. м), в четвертом — гараж. Численность работников хозяйственного общества — 10 чел.

Начальная цена лота — 57,9 млн руб. Заявки на аукцион будут приниматься до 10 января. Торги планируют провести 12 января.

Отметим, власти уже не первый раз выставляют этот лот на торги. Дважды аукцион объявляли в 2020 г. В 2021 г. лот выставляется на торги посредством публичного предложения. Заявок на приобретение ООО «Торговый дом «Железнодорожный» не поступало.

Ранее DK.RU писал, что администрация Екатеринбурга хочет выставить на продажу здание ГЦСИ на улице Добролюбова, 19а за 122 млн руб. Само здание является памятником архитектуры, раньше здесь располагалась земская школа, его нужно поддерживать в надлежащим состоянии, а на это у мэрии сейчас нет средств.

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Автор: Елизавета Порошина
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