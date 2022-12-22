«Это ирония над временными неудобствами»: возле ТЦ «Европа» появился необычный арт-объект

Его автор — именитый екатеринбургский архитектор и скульптор Константин Евдокимов отметил, что концепция связана с ситуацией у ТЦ «Европа» и отсылкой к современным реалиям.

У входа в торговый центр «Европа» со стороны ул. Урицкого установили инсталляцию из вербных веток и массива дерева. Она была сделана по мотивам исторических фасадных окон здания. Автор арт-объекта — создатель «Гильдии современной скульптуры», екатеринбургский архитектор и скульптор Константин Евдокимов. Его работы можно увидеть в Швейцарии, Италии, Германии, на Олимпийской набережной у ресторана «Большой грузинской», а теперь и у Площади 1905 года.

Концепция связана с ситуацией у ТЦ «Европа» и отсылкой к современным реалиям, — объяснил Константин Евдокимов. — Так как мы не можем входить в «Европу» через главный вход (во всех смыслах происходящего), эту небольшую дверь мы можем воспринять как створку окна. Здесь и игра слов «Окно в Европу», и ирония над временными неудобствами, и нетривиальное решение оформления.

Ранее DK.RU писал, что 2022 г. оказался непростым для торговых центров, прежде всего — для крупных. Если в среднем доля пустующих площадей в ТЦ Екатеринбурга к концу года составила 13,4%, то в крупных комплексах она увеличилась сразу до 18%.

При этом, как ранее отметила представитель Российского совета торговых центров по Свердловской области, гендиректор ТЦ «Европа» Марина Крупина, покупательская активность жителей тоже снизилась:

Вместе со снижением трафика возросла конверсия: люди осознанно приходят в торговые центры за покупками, а не просто для того, чтобы развлечься. Поэтому перед ТЦ сейчас стоит задача насытить вакантные площадки услугами и привлечь досуговых арендаторов. Нам нужно повышать эмоциональный фон, настроение посетителей и, может быть, давать стимул к последующим покупкам. В ТЦ «Европа» в этом году открылись рестораны, запуск которых планировался еще в 2020 году. И мы видим, что спрос на них очень высокий.

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