«Обязательно отключите автообновления»: Россельхозбанк удалили из AppStore
Apple удалила приложение Россельхозбанка из магазина приложений, при этом инвестиционное приложение банка «РСХБ Управление активами» все еще доступно для загрузки.
Россельхозбанк находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады, в июне банк отключили от международной системы SWIFT. Накануне Apple удалила приложение Россельхозбанка из магазина приложений AppStore в связи с санкциями западных стран. Россельхозбанк посоветовал клиентам отключить автообновления, пресс-служба банка уточнила, что установленные приложения продолжают работать в штатном режиме, пользователям недоступны только обновления и скачивание:
Обязательно отключите автообновления и не удаляйте уже установленное приложение! Для доступа к дистанционным банковским услугам вы можете воспользоваться интернет-банком или web-версией мобильного банка — это полный аналог приложения, которое открывается в браузере смартфона.
Пока остаются недоступны некоторые функции приложения, среди которых получение пуш-уведомлений, сканирование QR-кодов и платежных карт, выбор контактов из адресной книги, авторизация по FaceID или отпечатку пальца.
В ноябре в российском МИДе рассказали о планах добиться отмены ограничений против Россельхозбанка для облегчения экспорта сельхозпродукции, рассказывал DK.RU. Представитель министерства Мария Захарова утверждала, что банк обрабатывает «львиную долю» всех сделок с продовольствием и удобрениями. В Евросоюзе не исключили возможность снятия санкций с Россельхозбанка, говорил представитель Еврокомиссии Петер Стано. Он заверил, что ЕС рассмотрит такое решение, для его принятия будет необходимо согласие всех стран — членов организации. Стано при этом подчеркнул, что даже после отключения от SWIFT банку доступны транзакции, хоть они и стали более дорогими и медленными.