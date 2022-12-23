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«Обязательно отключите автообновления»: Россельхозбанк удалили из AppStore

«Обязательно отключите автообновления»: Россельхозбанк удалили из AppStore
Иллюстрация: karavantver.ru

Apple удалила приложение Россельхозбанка из магазина приложений, при этом инвестиционное приложение банка «РСХБ Управление активами» все еще доступно для загрузки.

#НОВОСТИ

Россельхозбанк находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады, в июне банк отключили от международной системы SWIFT. Накануне Apple удалила приложение Россельхозбанка из магазина приложений AppStore в связи с санкциями западных стран. Россельхозбанк посоветовал клиентам отключить автообновления, пресс-служба банка уточнила, что установленные приложения продолжают работать в штатном режиме, пользователям недоступны только обновления и скачивание:

Обязательно отключите автообновления и не удаляйте уже установленное приложение! Для доступа к дистанционным банковским услугам вы можете воспользоваться интернет-банком или web-версией мобильного банка — это полный аналог приложения, которое открывается в браузере смартфона.

Пока остаются недоступны некоторые функции приложения, среди которых получение пуш-уведомлений, сканирование QR-кодов и платежных карт, выбор контактов из адресной книги, авторизация по FaceID или отпечатку пальца. 

В ноябре в российском МИДе рассказали о планах добиться отмены ограничений против Россельхозбанка для облегчения экспорта сельхозпродукции, рассказывал DK.RU. Представитель министерства Мария Захарова утверждала, что банк обрабатывает «львиную долю» всех сделок с продовольствием и удобрениями. В Евросоюзе не исключили возможность снятия санкций с Россельхозбанка, говорил представитель Еврокомиссии Петер Стано. Он заверил, что ЕС рассмотрит такое решение, для его принятия будет необходимо согласие всех стран — членов организации. Стано при этом подчеркнул, что даже после отключения от SWIFT банку доступны транзакции, хоть они и стали более дорогими и медленными.

Автор: Андрей Широков
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