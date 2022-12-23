Свердловское УФАС проиграло трем компаниям дело на миллиард

Уральские компании смогли отменить решение антимонопольщиков о картельном сговоре через суд. Последним придется вернуть уплаченные предпринимателями штрафы и возместить расходы на госпошлину.

В августе 2022 г. в УФАС по Свердловской области обвинило в картельном сговоре на 1 млрд руб. компании, работающие в сфере капитального ремонта многоквартирных домов: ООО «ЭнТиС-Учет», ООО «Компания «Капитал-Строй» и ООО «Мегаполис».

Позиция УФАС: предприниматели поделили между собой территории, на которых проводили работы, и определили суммы по контрактам. В итоге их договоренность была реализована в 34 закупках, проходивших с сентября 2019 г. по ноябрь 2020 г.

Ведомство заподозрило картельный сговор, исходя из записей телефонных разговоров, предоставленных полицейскими. На самом деле речь в них шла не о переделе рынка, а о корректировке проектно-сметной документации. УФАС же не анализировало телефонные разговоры по существу и приняло во внимание только отдельные, удобные ему фразы, — пояснил старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин, представлявший в суде интересы «ЭнТиС-Учет».

Более того, (ведомство) откровенно проигнорировало массу обстоятельств, исключающих возможность заключения этими организациями картельного соглашения, — сказал юрист (цитата по 66.ru).

Арбитражный суд Свердловской области прислушался к аргументам защиты и постановил:

Признать недействительным решение УФАС по Свердловской области и обязать устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителей.

Ведомству придется возместить фирмам расходы по уплате госпошлины (3 тыс. руб.) и вернуть «Капитал-Строй» и «Мегаполис» уплаченные штрафы. Компания «ЭнТиС-Учет» штраф не оплатила, поскольку настаивала на отсутствии картельного сговора.

Впрочем, решение Арбитражного суда пока не вступило в силу, и УФАС намерено его оспорить.

Ранее УФАС Свердловской области сообщило о выявлении картельного сговора на торгах в сфере транспортной безопасности. Контракты по защите дороги, строящейся вокруг Екатеринбурга, заключались в 2019 г. Ведомство считает, что несколько компаний намеренно сбивали цену, зная, что не выиграют тендер.

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