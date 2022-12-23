Gloria Jeans начала открывать магазины вместо H&M

Новые магазины станут одними из крупнейших в сети Gloria Jeans, только до конца 2022 года ритейлер успеет запустить 70 магазинов, к 31 декабря сеть будет включать 675 точек.

Фэшн-ритейлер Gloria Jeans уже 24 декабря откроет магазины в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге на площадях торговых центров, которые ранее занимал шведский H&M. В декабре GJ открывает восемь магазинов на площадях, которые ранее занимала H&M. При этом новые магазины станут одними из крупнейших в сети Gloria Jeans: с 31 декабря начнут работу магазины в Белгороде, Нижневартовске и Барнауле, а 17 декабря ритейлер открыл большой бутик в Кургане, — рассказал председатель совета директоров компании Владимир Мельников:

Нашей команде удалось в беспрецедентно короткие сроки не только договориться с владельцами освобождающихся торговых помещений, но и открыть магазины: от подписания договоров до открытия прошёл всего месяц. В результате мы успели принять первых покупателей уже в декабре, в сезон новогоднего настроения и предпраздничных покупок.

Всего в 2022 году GJ откроет 70 магазинов, на 31 декабря сеть будет включать 675 точек. До конца первого полугодия 2023 года компания рассчитывает увеличить число магазинов во всех странах до 750.

H&M объявила об уходе с российского рынка в июле. Как рассказывал DK.RU, в сентябре H&M начала поставлять в РФ новую коллекцию и увеличила штат на складах. H&M заинтересован «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». Для этого на складах даже увеличили количество сотрудников — штатный персонал не справлялся с объемами поставок. «Компания ждет изменения геополитической ситуации, чтобы снизить издержки на возвращение в Россию», рассказывал источник в компании. Но в начале декабря компания закрыла все торговые точки в России. Согласно финансовой отчётности фэшн-ритейлера, опубликованной в сентябре, от приостановки деятельности в стране H&M потеряла 2,1 млрд шведских крон выручки за период с июня по август.