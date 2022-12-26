Арамильская суконная фабрика снова продается

Это ставит под сомнение существование креативного кластера для текстильных производств, который развивается на ее территории. Сейчас собственник поддерживает арт-пространство, что дальше — неизвестно.

О том, что трехэтажное здание арамильской суконной фабрики продается, рассказала представитель креативного кластера «НИТИ×НИТИ» Наталья Иртуганова.

Креативный кластер начал работу в 2022 г. Инициатива что-то сделать для фабрики принадлежит местному музею. Команда музея состоит из трех человек. Они решили максимально активировать эту площадку.

Мы хотим быть креативным пространством для тех, кто работает с текстилем. На Урале такого больше нет. Сейчас здесь открыто арт-пространство или арт-цех для выставок, для мероприятий, мастер-классов. Будет открыта музейная экспозиция в мае 2023 г. Буквально недавно меня поставили в известность, что собственник продает фабрику. Поэтому встает вопрос, что дальше будет с нами. Кто купит эту фабрику. Либо такой же как он, кто будет нас любить и лелеять, либо кто-то другой, — рассказала она.

По ее словам, до декабря 2019 г. жители Арамили могли наблюдать за фабрикой только из-за забора. В 2019 г. фабрику приобрел социально ориентированный предприниматель Денис Вишнев. Музей начал сразу же налаживать с ним контакты, было подписано трехстороннее инвестиционное соглашение о том, что музей может использовать пространство фабрики в своих целях.

Напомним, суконную фабрику в Арамили построили в 1852 г., при этом памятником архитектуры здание не является. Объект прошел предпродажную строительную экспертизу, подтвердившую безопасность здания для дальнейшего использования. Участники екатеринбургского рынка недвижимости расходились в оценках перспективности проекта: одни были убеждены, что найти инвестора будет сложно, а другие, напротив, верили в жизнеспособность идеи.

Почти 10 лет назад, в 2013 г., здесь планировалось сделать лофт-апартаменты. Однако в 2015 г. проект размещения лофт-апартаментов в здании Арамильской швейной фабрики решено отложить.

По состоянию на конец 2013 г. размещение в здании фабрики 300 лофт-апартаментов оценивалось примерно в 600 млн руб. В холдинговой компании «Грани», которой принадлежит фабрика, ранее поясняли, что решение продать фабрику и перенос производства на Башкирский текстильный комбинат обусловлено оптимизацией бизнес-процессов.

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