Екатеринбург определил размер выплат семьям погибших мобилизованных

Алексей Орлов подписал постановление, в котором сказано, что родные погибших в зоне СВО екатеринбуржцев смогут единовременно получить 30 тыс. руб.

Власти Екатеринбурга будут выплачивать семьям погибших мобилизованных по 30 тыс. руб. Постановление, подписанное мэром города Алексеем Орловым, опубликовано в издании администрации «Екатеринбургский вестник». Выплата будет единовременной.

Ранее из бюджета области на выплаты раненым на СВО военнослужащим и семьям погибших было выделено 460 млн руб. Еще 583 млн руб. в качестве социальной поддержки получили около 29 тыс. родственников военных из Свердловской области. Кроме того, семьям участников спецоперации и каждому из их несовершеннолетних детей положена единовременная выплата в размере 20 тыс. руб.

Ранее DK.RU писал, что председатель свердловского отделения Союза десантников отправился вместо суда в зону СВО.

Об отправке члена ОП Свердловской области, председателя свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина в зону спецоперации сообщила судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Юлия Меркулова:

В целях организации налаживания работы с командованием по решению вопросов, возникающих у военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, 10 ноября туда был направлен представитель Татьяны Мерзляковой, руководитель общественной приемной уполномоченного Евгений Тетерин. Дата возвращения Тетерина неизвестна, — сказала судья (цитата по «Ъ-Урал»).

В ноябре от суда на СВО уехал экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков. Главный фигурант дела о взятках и растрате был мобилизован на заключительной стадии расследования. Его адвокат, Николай Каргаполов, заявил, что отъезд Пьянкова на СВО не нарушает российское законодательство.