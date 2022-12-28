Екатеринбург вошел в десятку популярных у россиян новогодних направлений

Первые места в рейтинге традиционно у Москвы, Санкт-Петербурга и Большого Сочи. В этом году список пополнили города Золотого кольца России.

МТС Travel и сервис бронирования Bronevik.com проанализировади спрос на отели в новогодние даты. Самыми популярными российскими направлениями для поездок остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Екатеринбург вошел в топ-10 городов страны, куда направятся в каникулы сограждане. Город стал самым популярным уральским направлением на зимние каникулы: на него приходится треть всех бронирований в УрФО в новогодние даты. Средняя стоимость ночи проживания в Екатеринбурге на праздниках составляет 4 200 руб., что на 25% дешевле, чем в среднем по России.

На втором месте среди городов Урала — Тюмень (22% бронирований), средняя стоимость отеля в городе в каникулы составляет 4 000 руб. в сутки. На третьем месте Челябинск, на него приходится 10% бронирований при средней цене отелей 4300 руб. в сутки. Также в первую пятерку в регионе вошли Тобольск и Новый Уренгой.

Эксперты отметили, что в этом году значительно вырос интерес россиян в новогодние праздники к городам Золотого кольца. Наиболее востребованным городом по направлению в этом году стал Ярославль — за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для зимних каникул. Также в список в этом году попали Владимир и Сергиев Посад. За ночь проживания в городах Золотого Кольца россияне платят в среднем 5 000 руб, что на 10% меньше, чем в среднем по России (5 500 руб.).

На Москву в этом году приходится 17% бронирований в новогодние даты, на Петербург — 11% бронирований, далее следуют Большой Сочи и Казань (по 5%), а также Нижний Новгород (3%). Среди ближнего зарубежья лидирует Минск.

Ранее DK.RU писал, что россияне начали активно совмещать рабочие поездки с отдыхом, Екатеринбург — в списке городов, куда летят не только поработать, но и увидеть что-то новое. Тем временем из города появляется все больше новых направлений для прямых авиаперелетов.