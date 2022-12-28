Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.12
69,93
74,18
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Екатеринбург вошел в десятку популярных у россиян новогодних направлений

Екатеринбург вошел в десятку популярных у россиян новогодних направлений
Иллюстрация: DK.RU

Первые места в рейтинге традиционно у Москвы, Санкт-Петербурга и Большого Сочи. В этом году список пополнили города Золотого кольца России.

#ТУРИЗМ#НОВЫЙ ГОД#НОВОСТИ

МТС Travel и сервис бронирования Bronevik.com проанализировади спрос на отели в новогодние даты. Самыми популярными российскими направлениями для поездок остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Екатеринбург вошел в топ-10 городов страны, куда направятся в каникулы сограждане. Город стал самым популярным уральским направлением на зимние каникулы: на него приходится треть всех бронирований в УрФО в новогодние даты. Средняя стоимость ночи проживания в Екатеринбурге на праздниках составляет 4 200 руб., что на 25% дешевле, чем в среднем по России.

На втором месте среди городов Урала — Тюмень (22% бронирований), средняя стоимость отеля в городе в каникулы составляет 4 000 руб. в сутки. На третьем месте Челябинск, на него приходится 10% бронирований при средней цене отелей 4300 руб. в сутки. Также в первую пятерку в регионе вошли Тобольск и Новый Уренгой.

Эксперты отметили, что в этом году значительно вырос интерес россиян в новогодние праздники к городам Золотого кольца. Наиболее востребованным городом по направлению в этом году стал Ярославль — за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для зимних каникул. Также в список в этом году попали Владимир и Сергиев Посад. За ночь проживания в городах Золотого Кольца россияне платят в среднем 5 000 руб, что на 10% меньше, чем в среднем по России (5 500 руб.).

На Москву в этом году приходится 17% бронирований в новогодние даты, на Петербург — 11% бронирований, далее следуют Большой Сочи и Казань (по 5%), а также Нижний Новгород (3%). Среди ближнего зарубежья лидирует Минск.

Ранее DK.RU писал, что россияне начали активно совмещать рабочие поездки с отдыхом, Екатеринбург — в списке городов, куда летят не только поработать, но и увидеть что-то новое. Тем временем из города появляется все больше новых направлений для прямых авиаперелетов.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Москве ждут краха, в Екатеринбурге — роста ставок. Итоги года в офисной недвижимостиВ Москве ждут краха, в Екатеринбурге — роста ставок. Итоги года в офисной недвижимости
  • Аренда квартир в крупных городах дешевеет: собственники вынуждены идти на уступкиАренда квартир в крупных городах дешевеет: собственники вынуждены идти на уступки
  • Володин предложил повысить налоги для уехавших из России и лишить их льготВолодин предложил повысить налоги для уехавших из России и лишить их льгот
  • Богатые больше платят: рост тарифов ЖКХ соотнесут с доходамиБогатые больше платят: рост тарифов ЖКХ соотнесут с доходами
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.