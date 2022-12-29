России и Индии впервые удалось провести несколько сделок в рупиях

Россия, наконец, находится наравне со Шри-Ланкой и Маврикием. Это первая серия сделок с тех пор, как Резервный банк Индии (RBI) в июле рекомендовал содействовать в проведении подобных транзакций.

Россия и Индия начали процедуру взаиморасчетов в национальной валюте азиатской страны. В настоящее время в Индии открыто не менее 18 счетов Vostro, счетов зарубежных юридических лиц, которые ведутся от имени местной финансовой организации. Они используются для облегчения торговли в рупиях не только с Россией, находящейся под санкциями, но также со Шри-Ланкой и Маврикием:

Расчеты по внешней торговле в рупиях, наконец, начались, и недавно состоялось несколько сделок с участием российских фирм. Это первая серия сделок с тех пор, как Резервный банк Индии (RBI) в июле ввел руководящие принципы для содействия урегулированию международной торговли в рупиях.

Развитие расчетов в рупиях может поспособствовать росту объемов индийского экспорта в Россию, которые просели на 16%, до $1,6 млрд, в октябре текущего финансового года из-за задержки платежей. 18 декабря РИА Новости сообщило об открытии крупными российскими банками, включая Сбербанк, ВТБ и Росбанк, корреспондентских счетов в индийских кредитных организациях. Валютой подобных счетов стали местные рупии.

К 2030 г. ВВП Индии вырастет более чем вдвое в сравнении с текущим показателем, тем самым страна обгонит Японию и Германию и станет третьей по величине экономикой мира, рассказывал DK.RU. Уже в настоящее время у страны есть все предпосылки для «экономического бума» в ближайшие годы, заявили аналитики Morgan Stanley во главе с Ридамом Десаи и Гиришем Ачипалией.