«С новым годом!»: цены на водку вырастут с 1 января

Уже через несколько дней минимальная розничная стоимость водки, бренди, коньяка и других крепких напитков будет повышена для россиян примерно на 20–40 рублей, решили в Минфине.

С 1 января 2023 года в России изменится минимальная розничная стоимость водки, бренди и коньяка как для частных лиц, так и для оптовых закупок. Соответствующий приказ Минфина был опубликован на портале правовой информации 28 декабря, пишет FedPress.

В среднем цены будут повышены примерно на 20–40 руб. Сейчас водку, бренди и коньяк оптовики могут приобрести по 222 рубля, 270 рублей и 391 рубль за 0,5 литра соответственно. В следующем году первый напиток подорожает на 16 рублей, второй – на 19, стоимость третьего повысится на 28 рублей:

Минимальная розничная стоимость водки с начала 2023-го составит 281 рубль за 0,5 литра, что на 20 рублей выше текущей стоимости. Бренди подорожает с 348 рублей до 375 рублей. Коньяк вырастет в цене на 37 рублей и в рознице будет стоить от 517 рублей за пол-литра, также говорится в приказе.

Как рассказал DK.RU, в ноябре крупнейшие производители поддержали появление МРЦ для тихих вин. На рынке сложилась противоречивая ситуация, когда с начала 2023 года вырастут минимальные цены на игристые вина, а на тихие вина ее вообще нет. Минимумы цен высчитывают с учетом многих факторов, например, оценивают себестоимость напитков, а также наценки при отгрузке с завода, в опте и в рознице. Тогда Минфин предложил расширить механизм минимальной розничной цены на всю алкогольную продукцию, дополнив ее в том числе введением РЦ на пиво.