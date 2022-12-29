В 2023 году начнется большая реконструкция Режевского тракта

Чтобы облегчить жизнь автомобилистам, на трассе создадут обгонные полосы. В районе станции Коптелово возведут мост через железную дорогу. Стоимость работ составит несколько сотен миллионов рублей.

Дорогу Екатеринбург — Реж — Алапаевск ждет большая реконструкция. На отрезке с 33 по 46 километр (территория Березовского городского округа) появятся обгонные полосы.

Этот участок был выбран, поскольку имеет достаточную ширину полосы отвода под дорогу. Так как устройство дополнительных полос будет выполняться в рамках капитального ремонта, то ремонт должен проводиться в пределах существующей полосы отвода, без изменения ее границ, — объяснили в Управлении автодорог Свердловской области (цитата по e1.ru).

Обгонные полосы проложат по обе стороны Режевского тракта. Стоимость работ оценена в 606 млн руб.

На 127-м километре тракта возведут мост через железную дорогу в районе станции Коптелово. На его строительство будет потрачено 105 млн руб.

Все работы по реконструкции Режевского тракта планируют завершить в ноябре 2024 г.

Ранее DK.RU сообщил об открытии движение по двум участкам будущей трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. За запуском по видеосвязи следил президент Владимир Путин.

Напомним, что третью часть трассы (на участке Дюртюли — Ачит) должны построить к 2024 г. Там тоже появится мост — через реку Большая Сарана. Госкорпорация «Автодор» заключила контракт на работы с холдингом «Автобан».

Строительство скоростной трассы М-12 подорожало до 800 млрд руб. — плюс 30% к первоначальное смете. Причины — рост цен на железо и сложности с рельефом, которые невозможно было предусмотреть ранее.