Unionpay ограничила выдачу наличных для русских банков и карт

Российский банк «Приморье» предложил своим клиентам несколько способов обойти санкции, которые вновь ввела китайская платежная система Unionpay для держателей карт из России.

Китайская система Unionpay ввела новые ограничения для держателей карт Unionpay российских банков. Unionpay установила для них лимиты на снятие наличных – 50 тыс. юаней в день (около 500 тыс. рублей по курсу ЦБ) и 500 тыс. юаней в год (порядка 5 млн рублей). Речь идет об операциях по снятию наличных за пределами России. В сентябре UnionPay уже ограничивала работу с банками-эквайерами из России, которые находятся под санкциями западных стран. В частности она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

В банке «Приморье», который является участником китайской платежной системы Unionpay и так же попал под санкции, посоветовали россиянам открывать несколько карт Unionpay, чтобы обойти ограничения. В данный момент 11 банков официально могут эмитировать такие карты и еще несколько организаций проходят процедуры согласования с платежной системой.

По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, UnionPay может занять до 5-8% российского рынка платежных карт с учетом, если американские платежные системы Visa и MasterCard не вернутся в Россию в ближайшее время. Как предупредил ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов, приобретая такие карты нужно понимать, что в первую очередь они предназначены для туризма и использовать карту в других странах можно только в торговом центре или крупном магазине, так как в мелких точках могут быть сложности.

В октябре клиенты UnionPay массово столкнулись с трудностями при оплате картами в Европе, рассказывал DK.RU. В ожидании нового пакета санкций от Евросоюза и потока беженцев из РФ банки массово отказывают им в обслуживании.