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Unionpay ограничила выдачу наличных для русских банков и карт

Unionpay ограничила выдачу наличных для русских банков и карт
Иллюстрация: MK.RU

Российский банк «Приморье» предложил своим клиентам несколько способов обойти санкции, которые вновь ввела китайская платежная система Unionpay для держателей карт из России.

#НОВОСТИ

Китайская система Unionpay ввела новые ограничения для держателей карт Unionpay российских банков. Unionpay установила для них лимиты на снятие наличных – 50 тыс. юаней в день (около 500 тыс. рублей по курсу ЦБ) и 500 тыс. юаней в год (порядка 5 млн рублей). Речь идет об операциях по снятию наличных за пределами России. В сентябре UnionPay уже ограничивала работу с банками-эквайерами из России, которые находятся под санкциями западных стран. В частности она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах. 

В банке «Приморье», который является участником китайской платежной системы Unionpay и так же попал под санкции, посоветовали россиянам открывать несколько карт Unionpay, чтобы обойти ограничения. В данный момент 11 банков официально могут эмитировать такие карты и еще несколько организаций проходят процедуры согласования с платежной системой. 

По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, UnionPay может занять до 5-8% российского рынка платежных карт с учетом, если американские платежные системы Visa и MasterCard не вернутся в Россию в ближайшее время. Как предупредил ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов, приобретая такие карты нужно понимать, что в первую очередь они предназначены для туризма и использовать карту в других странах можно только в торговом центре или крупном магазине, так как в мелких точках могут быть сложности.

В октябре клиенты UnionPay массово столкнулись с трудностями при оплате картами в Европе, рассказывал DK.RU. В ожидании нового пакета санкций от Евросоюза и потока беженцев из РФ банки массово отказывают им в обслуживании.

Автор: Андрей Широков
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